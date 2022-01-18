HAARP атака над България през 2012 г

Руските учени, а и държавници от години говорят, че САЩ разполагат с оръжие, предизвикващо природни бедствия, прикрито под програма за изследване на горните атмосферни пластове и в частност йоносферата. Москва също има подобна разработка, наречена СУРА, която обаче няма разрушителната сила на американския ХААРП. Системата работи на принципа на микровълновата фурна - чрез насочен лъч йоносферата се бомбардира с 1 милиард вата електричество и предизвиква в нея силно нагряване, впоследствие натрупаното напрежение в горните слоеве на небето се освобождава под формата на много мощни електромагнитни вълни, които от своя страна падат вертикално към Земята и могат да предизвикват унищожителни земетресения.



Обяснява се с това, че част от молекулите при земния въздушен слой, не всички, говоря само за част, преминават във възбудено състояние и в резултат на процеса на връщане на тези молекули в нормалното си състояние, термодинамично състояние, те излъчват във видимия спектър. А причината за това, че част от молекулите преминават във възбудено състояние, може да бъде електричното поле.”



Друг феномен, който хората, преживели няколко силни земетресения не могат да си обяснят след нощта на 22 май е спокойствието на домашните животни. Доказано е, че колебанията в земната кора винаги се усещат от тях и те стават неспокойни.





Още в началото на миналия век американският учен от хърватски произход Никола Тесла по време на един от своите експерименти предизвиква земетресение в Ню Йорк. Самият той е казвал, че ако поиска може да разцепи земята. На експеримент на Тесла се приписва и падането на метеорита в Тунгуската тайга през 30-те години на 20 век. Станалото тогава и до днес остава загадка за науката. На 11 юли 1934 г. вестник „Ню Йорк Таймс” съобщава, че Никола Тесла е разработил смъртоносно оръжие – лъч от частици, които чрез високо напрежение се ускоряват до големи скорости. Според вестника „смъртоносният лъч”, който може да праща през въздуха концентрирани лъчи от частици и да покосява милионни армии, е най-важното от изобретенията на Тесла. Днес се твърди, че тези изобретения, не са запазени, но американският физик по плазмени технологии Бернард Ийстлънд по чийто патент е създена технологията на ХААРП признава, че е използвал разработките на Никола Тесла. Във филма „Дупки в небето” Ийстлънд разказва, как може да се използва технологията и разкрива, че ХААРП е част от системата Звездни войни, чрез която още през 1991 година американските военни са можели да използват технологията за неутрализиране на противникови балистични ракети още във въздуха.







Това е радио вълна. На времето се говори там, 40 та 50 та година това е Тесла. Той прави някави изследвания с които доказва сега точно дали е теоретично или практично, не мога да гарантирам. Но примерно от точка А на земното кълбо се изпрати лъч до точка Б, този лъч ще се върне. Обаче в този момент ако се пусне още един лъч, те ще влязат в резонанс...”



професор Петко Неновски секция „Физика на Йоносферата” към БАН: „Йоносферата е нестабилна и на високи ширини радиовръзките не винаги са сигурни. И идеята на този проект е, в основата да се поддържат радиовръзките и на тези ширини и разбира се с този проект се решават и други задачи. Пак свързани с нагряването на определени области, зони в йоносферата, с помоща на радиовълна.”