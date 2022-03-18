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Игорь Стрелков. Заговоры, убийства, закулисье Донбасса, Сурков и Прилепин (запись - декабрь 2020)
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138 views • March 18, 2022
Интервью Ивану Миронову (декабрь 2020)
Источник: Миронов Де-Факто https://www.youtube.com/channel/UCZUx0booavvKL7zfUFYu8CA
СОДЕРЖАНИЕ: (взято из источника)
00:01:22 О популярности Стрелкова
00:02:14 Роль личности в истории
00:03:31 Отравление Навального и западная агентура
00:06:10 О взрывах домов в 1999 году
00:06:58 Как сотрудник ФСБ спас жизнь Навальному
00:08:08 Об отрицательной селекции чекистов
00:11:07 Как Стрелков уговорил олигарха Малофеева захватить Донбас
00:11:45 Зачем понадобилось вторжение в Украину
00:15:04 «Русский мир» от Харькова до Одессы
00:18:11 Союзник Путин
00:19:11 О Константине Малофееве и причинах размолвки с ним
00:22:49 Почему Малофеев отказался от колонизации Донбаса
00:25:13 Политика Кремля в «Новороссии»
00:28:29 Везунчик Путин
00:29:04 Почему Стрелков отказал Зюганову
00:31:45 О партии «За правду» и «Двуглавом орле»
00:34:49 О Захаре Прилепине
00:41:57 О роли Владислава Суркова на Донбассе
00:44:37 О погибшем главе ДНР Захарченко и Пушилине
00:47:39 Кто и за что убил Захарченко
00:48:53 Почему Стрелков покинул Донбасс
00:56:31 Кто уничтожал полевых командиров
00:59:26 О высокопоставленных наркоманах в руководстве Новороссии
01:00:56 О попытке Суркова договорится
01:02:17 Об эволюции отношения к Путину
01:03:50 Что заставило восстать против Президента
01:06:09 Почему не жалко проливать русскую кровь
01:10:19 Цель войны на Донбасе сейчас
01:12:09 Майдан как ключ к захвату Крыма
01:14:07 Если Россия «освободит» Киев…
01:15:29 Цена войны с Украиной
01:20:54 Чувствует ли Стрелков личную ответственность за убитых и искалеченных?
01:22:55 Неудобный вопрос про молодую жену и спокойную жизнь в Москве
01:23:50 Как Стрелков собирается поквитаться с Бородаем за оскорбление чести
01:26:38 Что делать, если дуэли запрещены
01:29:17 Кто сбил Малазийский боинг?
01:29:58 О присоединении Крыма
01:32:39 Как Стрелков завербовал командующего Черноморским флотом
01:35:19 Медаль за Крым
01:36:27 Чем сейчас живет Стрелков и боится ли он за свою жизнь
01:38:15 Обвинения Гаагского трибунала и долг в 480 млн долларов
01:40:09 Послесловие
Источник: Миронов Де-Факто https://www.youtube.com/channel/UCZUx0booavvKL7zfUFYu8CA
СОДЕРЖАНИЕ: (взято из источника)
00:01:22 О популярности Стрелкова
00:02:14 Роль личности в истории
00:03:31 Отравление Навального и западная агентура
00:06:10 О взрывах домов в 1999 году
00:06:58 Как сотрудник ФСБ спас жизнь Навальному
00:08:08 Об отрицательной селекции чекистов
00:11:07 Как Стрелков уговорил олигарха Малофеева захватить Донбас
00:11:45 Зачем понадобилось вторжение в Украину
00:15:04 «Русский мир» от Харькова до Одессы
00:18:11 Союзник Путин
00:19:11 О Константине Малофееве и причинах размолвки с ним
00:22:49 Почему Малофеев отказался от колонизации Донбаса
00:25:13 Политика Кремля в «Новороссии»
00:28:29 Везунчик Путин
00:29:04 Почему Стрелков отказал Зюганову
00:31:45 О партии «За правду» и «Двуглавом орле»
00:34:49 О Захаре Прилепине
00:41:57 О роли Владислава Суркова на Донбассе
00:44:37 О погибшем главе ДНР Захарченко и Пушилине
00:47:39 Кто и за что убил Захарченко
00:48:53 Почему Стрелков покинул Донбасс
00:56:31 Кто уничтожал полевых командиров
00:59:26 О высокопоставленных наркоманах в руководстве Новороссии
01:00:56 О попытке Суркова договорится
01:02:17 Об эволюции отношения к Путину
01:03:50 Что заставило восстать против Президента
01:06:09 Почему не жалко проливать русскую кровь
01:10:19 Цель войны на Донбасе сейчас
01:12:09 Майдан как ключ к захвату Крыма
01:14:07 Если Россия «освободит» Киев…
01:15:29 Цена войны с Украиной
01:20:54 Чувствует ли Стрелков личную ответственность за убитых и искалеченных?
01:22:55 Неудобный вопрос про молодую жену и спокойную жизнь в Москве
01:23:50 Как Стрелков собирается поквитаться с Бородаем за оскорбление чести
01:26:38 Что делать, если дуэли запрещены
01:29:17 Кто сбил Малазийский боинг?
01:29:58 О присоединении Крыма
01:32:39 Как Стрелков завербовал командующего Черноморским флотом
01:35:19 Медаль за Крым
01:36:27 Чем сейчас живет Стрелков и боится ли он за свою жизнь
01:38:15 Обвинения Гаагского трибунала и долг в 480 млн долларов
01:40:09 Послесловие
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