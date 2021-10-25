© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Δρ Craig M. Wax, D.O.- Θεραπεία του Covid-19 στο σπίτι (με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα)
Follow
3
Share
Report
411 views • October 25, 2021
Δρ Craig M. Wax, D.O.- Θεραπεία του Covid-19 στο σπίτι (με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα)
Σχετικό άρθρο με το ίδιο περιεχόμενο δημοσιεύτηκε από τον ομιλητή, τον Δρα Craig M. Wax, D.O., την άνοιξη του 2021 στο ιατρικό Περιοδικό των Αμερικανών Ιατρών και Χειρούργων, με τίτλο: "Ο κρίσιμος ρόλος της πρώιμης θεραπείας στο σπίτι για την επιβίωση και την ευημερία μετά από το COVID-19"
https://www.jpands.org/vol26no1/wax.pdf
, όπου ο γιατρός διηγείται πώς ο ίδιος θεράπευσε τον εαυτό του με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα, με βάση το παρακάτω πρωτόκολλο θεραπείας του κόβιντ στο σπίτι <
https://aapsonline.org
> και τις συμβουλές του δημιουργού του πρωτοκόλλου, του διάσημου γιατρού Dr Peter McCullough.
Ελληνικός ιστότοπος με ανάλογες ιατρικές συμβουλές:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069175044992
Υποτιτλισμένο Βίντεο όπου ο Δρ Peter McCullough καταθέτει στο Κογκρέσο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου και την αναγκαιότητα της πρώιμης θεραπείας στο σπίτι: odysee.com/@VideoTranslations/Peter_M_Cullough_MD_testifies_to_Texas_Senate_HHS_Committee
Σχετικό άρθρο με το ίδιο περιεχόμενο δημοσιεύτηκε από τον ομιλητή, τον Δρα Craig M. Wax, D.O., την άνοιξη του 2021 στο ιατρικό Περιοδικό των Αμερικανών Ιατρών και Χειρούργων, με τίτλο: "Ο κρίσιμος ρόλος της πρώιμης θεραπείας στο σπίτι για την επιβίωση και την ευημερία μετά από το COVID-19"
https://www.jpands.org/vol26no1/wax.pdf
, όπου ο γιατρός διηγείται πώς ο ίδιος θεράπευσε τον εαυτό του με ιβερμεκτίνη και άλλα φάρμακα, με βάση το παρακάτω πρωτόκολλο θεραπείας του κόβιντ στο σπίτι <
https://aapsonline.org
> και τις συμβουλές του δημιουργού του πρωτοκόλλου, του διάσημου γιατρού Dr Peter McCullough.
Ελληνικός ιστότοπος με ανάλογες ιατρικές συμβουλές:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069175044992
Υποτιτλισμένο Βίντεο όπου ο Δρ Peter McCullough καταθέτει στο Κογκρέσο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου και την αναγκαιότητα της πρώιμης θεραπείας στο σπίτι: odysee.com/@VideoTranslations/Peter_M_Cullough_MD_testifies_to_Texas_Senate_HHS_Committee
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.