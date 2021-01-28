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Voici l'essentiel sur le pseudo vaccin ARNm
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30 views • January 28, 2021
Voici l'essentiel sur le pseudo vaccin ARN
La vidéo de TVLibertés ayant été supprimée je vous invite à télécharger au plus vite celle-ci avant quelle ne soit également censurée.
A la vue de ce documentaire vous pourrez constater que --Macron-- a manqué à toutes ses obligations de chef d'état, c'est à dire protéger la France et son peuple.
Tout y est clairement expliqué et "si avec ça t'as toujours rien compris, c'est qu't'es vraiment un abruti".
Cette vidéo est à diffuser en masse , cette scientifique est extraordinaire, elle dit tout haut ce que beaucoup de ses collègues pensent !
C’est une véritable mise en garde sur le vocabulaire choisi pour nous tromper, ils comptent comme toujours sur nôtre ignorance pour nous exploiter, manipuler et vacciner en la fermant !
Les risques sont réels !
La vidéo de TVLibertés ayant été supprimée je vous invite à télécharger au plus vite celle-ci avant quelle ne soit également censurée.
A la vue de ce documentaire vous pourrez constater que --Macron-- a manqué à toutes ses obligations de chef d'état, c'est à dire protéger la France et son peuple.
Tout y est clairement expliqué et "si avec ça t'as toujours rien compris, c'est qu't'es vraiment un abruti".
Cette vidéo est à diffuser en masse , cette scientifique est extraordinaire, elle dit tout haut ce que beaucoup de ses collègues pensent !
C’est une véritable mise en garde sur le vocabulaire choisi pour nous tromper, ils comptent comme toujours sur nôtre ignorance pour nous exploiter, manipuler et vacciner en la fermant !
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