Voici l'essentiel sur le pseudo vaccin ARNm

Voici l'essentiel sur le pseudo vaccin ARN



La vidéo de TVLibertés ayant été supprimée je vous invite à télécharger au plus vite celle-ci avant quelle ne soit également censurée.

A la vue de ce documentaire vous pourrez constater que --Macron-- a manqué à toutes ses obligations de chef d'état, c'est à dire protéger la France et son peuple.



Tout y est clairement expliqué et "si avec ça t'as toujours rien compris, c'est qu't'es vraiment un abruti".



Cette vidéo est à diffuser en masse , cette scientifique est extraordinaire, elle dit tout haut ce que beaucoup de ses collègues pensent !

C’est une véritable mise en garde sur le vocabulaire choisi pour nous tromper, ils comptent comme toujours sur nôtre ignorance pour nous exploiter, manipuler et vacciner en la fermant !

Les risques sont réels !