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C'est quoi l'apartheid israélien ?
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0 view • September 10, 2021
Israël maintient un régime institutionnalisé de domination raciale et de répression du peuple palestinien.
C’est un apartheid.
C’est un crime contre l’humanité.
Le reconnaitre, c’est pouvoir le combattre pour l’éliminer.
#ThisIsApartheid
Dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 14 au 21 septembre 2021 l’AFPS appelle à la mobilisation autour de l’apartheid israélien du 10 au 22 septembre !
Toutes les informations sur la campagne :
https://www.france-palestine.org/+-Re..
.
Suivez la page Facebook de la campagne :
https://www.facebook.com/ThisIsApartheid
Source vidéo : AFPS - Association France Palestine Solidarité
https://www.youtube.com/watch?v=0CabUw74FjY&;t=42s
C’est un apartheid.
C’est un crime contre l’humanité.
Le reconnaitre, c’est pouvoir le combattre pour l’éliminer.
#ThisIsApartheid
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