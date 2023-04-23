Το απόρρητο παρασκήνιο της επανάστασης του Γεώργιου Παπαδόπουλου , η στάση και τα λάθη του Βασιλιά Κωνσταντίνου 💥

Αποκαλύπτει με συγκλονιστικές λεπτομέρειες ο Μάνος Χατζηδάκης, γνωστός ιστορικός και συγγραφέας πάνω από 20 ιστορικών βιβλίων που έχουν σχέση με την αληθινή ιστορία της Ελλάδος. Είναι από τα ελάχιστα άτομα που έχει πρόσβαση στο αρχείο του Γεωργίου Παπαδοπούλου, του λεγόμενου εθνάρχη. Είναι πτυχιούχος στις Κοινωνικές Επιστήμες και την Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος δύο ξένων γλωσσών. Στο δεύτερο επεισόδιο από τα τρία αναλύει τι συνέβη μετά την 21η Απριλίου, πως εξελίχθηκε η μοναρχία στην Ελλάδα καθώς και τη συμπεριφορά του βασιλιά Κωνσταντίνου. Όλα είναι ιστορικά δεδομένα και για όλες αυτές τις γνώσεις υπάρχουν αδιαμφισβήτητος πηγές στα βιβλία του Μάνου Χατζηδάκη.



Αναμετάδοση από το κανάλι Τerry Hatziieremias Eleftheros