Сенсация! Мария ДЭВИ ХРИСТОС РАссказывает о событиях 1993 года. Неопровержимые факты!

Сенсация! Мария ДЭВИ ХРИСТОС РАссказывает о событиях 1993 года и РАзоблачает миф о «массовом самосожжении». Неопровержимые факты! https://youtu.be/FiuY_cZ2HxY

Фрагмент Творческого Вечера Виктории ПреобРАженской. Киев, 2012 год. Читайте также Статью по теме: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/kak-prozombirovali-slavyan «Как прозомбировали славян».

Всё РАзъясняется для желающих знать! Но нежелающих большинство, и самое страшное это остаться в их числе! Всё Сказано, но уговаривать никто никого не будет... Решения человека — самостоятельно выбранная его собственная судьба! Узнайте Правду ради других, кому можете помочь!

Смотрите все видеозаписи Творческих Вечеров Виктории ПреобРАженской на Сайтах Автора: http://USMALOS.com и http://VictoriaRa.com

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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip Скачивайте, позже разберётесь!!! - Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

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