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СВЯЩЕННОЕ РАСТЕНИЕ. Секретные целебные свойства. Серия 6
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436 views • November 13, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам 6-ю серию документального фильма «Священное растение. Секретные целебные свойства» /"The Sacred Plant. Healing Secrets Exposed". Русский перевод осуществлен при поддержке "Natural Medicine" (vk.com/natural.medicine).
На русском языке на данный момент доступны 3 серии - 1-я, 4-я и 6-я.
В 6-й серии будут рассмотрены такие вопросы, как обращение вспять процессов старения, улучшение памяти и дозировки. Вы также продолжите знакомится с историями пациентов, которым помогло священное растение.
МедАльтернатива.инфо напоминает, что ЛЮБОЕ лечебное средство или метод альтернативного лечения следует рассматривать не как панацею, а лишь как ЧАСТЬ лечебного комплекса, который в большинстве случаев должен включать в себя: устранение причины заболевания, детоксикацию организма, диету, иммуномодуляцию, антимикробную терапию, оксигенацию и ощелачивание, а также важную составляющую – работу с психикой.
Подробнее о комплексном подходе читайте на нашем сайте: http://medalternativa.info/kompleksniy-podhod/
Поддержите перевод остальных серий данного фильма на русском языке. Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Посмотреть все серии на английском языке вы можете на сайте проекта: https://thesacredplant.com/
На русском языке на данный момент доступны 3 серии - 1-я, 4-я и 6-я.
В 6-й серии будут рассмотрены такие вопросы, как обращение вспять процессов старения, улучшение памяти и дозировки. Вы также продолжите знакомится с историями пациентов, которым помогло священное растение.
МедАльтернатива.инфо напоминает, что ЛЮБОЕ лечебное средство или метод альтернативного лечения следует рассматривать не как панацею, а лишь как ЧАСТЬ лечебного комплекса, который в большинстве случаев должен включать в себя: устранение причины заболевания, детоксикацию организма, диету, иммуномодуляцию, антимикробную терапию, оксигенацию и ощелачивание, а также важную составляющую – работу с психикой.
Подробнее о комплексном подходе читайте на нашем сайте: http://medalternativa.info/kompleksniy-podhod/
Поддержите перевод остальных серий данного фильма на русском языке. Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Посмотреть все серии на английском языке вы можете на сайте проекта: https://thesacredplant.com/
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