Δρ McCullough: Ανθρωπιστική καταστροφή τα εμβόλια...

Πρόσφατες δηλώσεις του Δρ McCullough για τα εμβόλια του κορωνοϊού (12 Οκτωβρίου 2021).Ο Δρ McCullough έχει δημοσιεύσει ευρέως σε διάφορα ιατρικά θέματα με πάνω από 1000 δημοσιεύσεις και πάνω από 600 αναφορές στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής. Στις εργασίες του περιλαμβάνεται το κεφάλαιο "Σύνδεση μεταξύ νεφροπάθειας και καρδιοπάθειας" στο Εγχειρίδιο Καρδιοπάθειας του Braunwald. Ο Δρ McCullough είναι ιδρυτής και σημερινός πρόεδρος της Αμερικανικής Καρδιονεφρικής Εταιρείας, μιας οργάνωσης που έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή καρδιολόγους και νεφρολόγους για να εργαστούν πάνω στο αναδυόμενο πρόβλημα των καρδιονεφρικών συνδρόμων. Έργα του έχουν δημοσιευθεί στο New England Journal of Medicine, στο Περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης, στο Lancet, στο British Medical Journal και σε άλλα κορυφαία περιοδικά παγκοσμίως. Είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού Ανασκοπήσεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική (Reviews in Cardiovascular Medicine) και ανώτερος συνεργάτης του Αμερικανικού Περιοδικού Καρδιολογίας. Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών πολλών ιατρικών περιοδικών. Ο Dr. McCullough έχει κάνει παρουσιάσεις σχετικά με την βελτίωση της ιατρικής σε όλο τον κόσμο και έχει υπάρξει προσκεκλημένος ομιλητής στην Ακαδημία Επιστημών της Νέας Υόρκης, στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχει διατελέσει μέλος ή πρόεδρος των επιτροπών παρακολούθησης της ασφάλειας δεδομένων σε 24 τυχαιοποιημένες κλινικές έρευνες.(πηγή βιογραφικού:Σχετικά δημοσιεύματα στα αγγλικά:α) Dr. McCullough With Breaking Announcement: C-19 Vaccine- The Biggest Biological Catastrophe!β) 57 Top Scientists and Doctors: Stop All Covid Vaccinations