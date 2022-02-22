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21 #ВОЙНА1812 #ЯДЕРНЫЙВЗРЫВ #МОСКВА
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48 views • February 22, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
Описываю свои впечатления и кратко делюсь результатами исследования о событии 1812 года, а также периоде времени с 1500 по 1900 года на территории Российской империи.
Ссылка на сеанс исследования https://youtu.be/8NyuSjiE6VY
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
Описываю свои впечатления и кратко делюсь результатами исследования о событии 1812 года, а также периоде времени с 1500 по 1900 года на территории Российской империи.
Ссылка на сеанс исследования https://youtu.be/8NyuSjiE6VY
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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