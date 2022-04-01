© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
01.04.2022 Что пошло не так? Как своих и себя спасать? Переговорами да поклонами? (Выпуск №242. Часть 1 (1))
Follow
3
Share
Report
5911 views • April 01, 2022
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/01042022-chto-poshlo-ne-tak-kak-svoih-i-sebya-spasat-peregovorami-da-poklonami-vypusk-242-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/01042022-chto-poshlo-ne-tak-kak-svoih-i-sebya-spasat-peregovorami-da-poklonami-vypusk-242-chast-1-2
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/fb5a4209-0b5b-4a36-8dfe-88b842390d6a
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/f7bbb977-4b7a-4df4-bab4-6d216b8077fb
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
05:58 Песков: никто не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней https://news.mail.ru/politics/50556891/?frommail=1
07:03 Леонид Гозман об исчезновении Шойгу и возможной угрозе Путину со стороны его окружения https://www.youtube.com/watch?v=pTurOTMcRAA
11:49 Посмотрите Зеленский Гремит! Нажрался "лыка не вяжет" Последняя пресс-конференция https://www.youtube.com/watch?v=qPiIas4U_bo
16:29 Война на Украине (26.03.22 на 20:00): Уничтожение Донбасской группировки ВСУ становится приоритетным https://www.youtube.com/watch?v=NikEdKNT4CE
19:39 Россияне не позволят нам отступить - Юрий Подоляка https://www.youtube.com/watch?v=1ltnyL2Y5g4
27:32 Выпуск новостей в 15:00, 29 марта 2022 года https://www.1tv.ru/news/issue/2022-03-29/15:00#1
54:13 "И БЕСЫ ПОВИНУЮТСЯ НАМ О ИМЕНИ ТВОЕМ..." ПОЧЕМУ ВАЖНО МОЛИТЬСЯ В КРЕСТОПОКЛОННУЮ НЕДЕЛЮ?! https://www.youtube.com/watch?v=uAytobdJLoI
1:00:46 Конфликт между Аллой Пугачевой и отцом Андреем Ткачевым https://www.youtube.com/watch?v=iCi-dvIP9ps
1:12:04 В Верховную раду Украины внесен законопроект об изъятии имущества у РПЦ https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/29/17494663.shtml
1:13:19 ОПЕРАЦИЯ "ВЕДЬМИН КОТЁЛ": РАСКРЫТ КОВАРНЫЙ ПЛАН УКРАИНЫ - ПРОТИВ ПУТИНА ЗАДУМАЛИ СТРАШНОЕ https://tsargrad.tv/news/operacija-vedmin-kotjol-raskryt-kovarnyj-plan-ukrainy-protiv-putina-zadumali-strashnoe_517274
1:16:17 Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі https://www.youtube.com/watch?v=RZUar7z-oVM
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/01042022-chto-poshlo-ne-tak-kak-svoih-i-sebya-spasat-peregovorami-da-poklonami-vypusk-242-chast-1-2
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/fb5a4209-0b5b-4a36-8dfe-88b842390d6a
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/f7bbb977-4b7a-4df4-bab4-6d216b8077fb
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
05:58 Песков: никто не думал, что спецоперация на Украине займет пару дней https://news.mail.ru/politics/50556891/?frommail=1
07:03 Леонид Гозман об исчезновении Шойгу и возможной угрозе Путину со стороны его окружения https://www.youtube.com/watch?v=pTurOTMcRAA
11:49 Посмотрите Зеленский Гремит! Нажрался "лыка не вяжет" Последняя пресс-конференция https://www.youtube.com/watch?v=qPiIas4U_bo
16:29 Война на Украине (26.03.22 на 20:00): Уничтожение Донбасской группировки ВСУ становится приоритетным https://www.youtube.com/watch?v=NikEdKNT4CE
19:39 Россияне не позволят нам отступить - Юрий Подоляка https://www.youtube.com/watch?v=1ltnyL2Y5g4
27:32 Выпуск новостей в 15:00, 29 марта 2022 года https://www.1tv.ru/news/issue/2022-03-29/15:00#1
54:13 "И БЕСЫ ПОВИНУЮТСЯ НАМ О ИМЕНИ ТВОЕМ..." ПОЧЕМУ ВАЖНО МОЛИТЬСЯ В КРЕСТОПОКЛОННУЮ НЕДЕЛЮ?! https://www.youtube.com/watch?v=uAytobdJLoI
1:00:46 Конфликт между Аллой Пугачевой и отцом Андреем Ткачевым https://www.youtube.com/watch?v=iCi-dvIP9ps
1:12:04 В Верховную раду Украины внесен законопроект об изъятии имущества у РПЦ https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/29/17494663.shtml
1:13:19 ОПЕРАЦИЯ "ВЕДЬМИН КОТЁЛ": РАСКРЫТ КОВАРНЫЙ ПЛАН УКРАИНЫ - ПРОТИВ ПУТИНА ЗАДУМАЛИ СТРАШНОЕ https://tsargrad.tv/news/operacija-vedmin-kotjol-raskryt-kovarnyj-plan-ukrainy-protiv-putina-zadumali-strashnoe_517274
1:16:17 Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі https://www.youtube.com/watch?v=RZUar7z-oVM
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.