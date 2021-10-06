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Save Our Children, Denmark Rally (Trailer). Demo Sunday Oct 10, 2021 [05.10.2021]
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21 views • October 06, 2021
Note: Jeg sendte en PM med denne video til Anette Fri-Vilje og spurgte om hendes holdning:
What's happend in Denmark? 'Save our Children' Another Demostration d 10.10.2021
https://rumble.com/vmwkn1-september-24-2021.html
https://www.bitchute.com/video/Jqu7o9sj4UP0/
Og hvilket svar fik jeg...? Dokumenteret...
..
Demo Søndag 10.10.2021 KL. 13.00-22.00
Red VORES Børn - OPRÅB!
https://fb.me/e/1MRb40T7q
74 'Deltaget' - 261 'intereseret' (06.10.2021].
Talere? - ???
Kom til Red VORES Børn OPRÅB på Rådhuspladsen i København d. 10.10.2021 - kl. 13-22, eller vær med til at gøre det synligt i dit lokalområde, at vores regering er i gang med kriminelt at tvangsfjerne 50.000+ danske børn fra deres forældre, alt imens at alt handler om test, masker og vacciner. Skide smart, men nej....NU ER DET NU, AT DET HÈR VANVID STOPPER. ER I MED OS DERUDE????.
Her er link til dagens program som stadig er under udarbejdelse.til det endnu bedre. Der vil være massere af events for børnene i løbet af dagen, og taler og musik til de voksne om aftenen.
Håber vi ses til en dag og aften i Solens, månens, Jordens & børnenes ånd
Comments are turned off. (Why The Fuck are comments turned of ?)
Link til begivenhed; https://fb.me/e/1MRb40T7q
Anette Fri-Vilje Aurora: https://www.facebook.com/anettefriviljeaurora
Forældrepartiet Playlist
149 videos 8 views Updated today
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHa_JZdDTUz-oIt8DjnEKJrKLDMbWwKEQ
Forældre partiet 14 subscribers
https://www.youtube.com/channel/UCfIKVg9PeJHAQ35mJBijCwQ
https://xn--forldrepartiet-2ib.dk/ - 404 Not Found
Kontakt | Forældrepartiethttps://forældrepartiet.dk › kontakt
Forældrepartiet. Kontakt. 71107401 · [email protected] · Forældrepartiet
Coronavej 1 4140 Borup Denmark. Find os og like os: Kontakt os.
https://forældrepartiet.dk/kontakt/
https://www.facebook.com/foraeldrepartiet/
https://www.facebook.com/foraeldrepartiet/
[email protected]
Fælles følgere; https://www.facebook.com/enhedslisten
Forældrepartiet Region Hovedstaden
Offentlig gruppe · 102 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/2139728566332769/
Aneta Konarska har delt et opslag.
18 t siden
Beviser slettet i Vesthimmerland
Videoer af ulovligheder forsvandt i politiets varetægt
dkdox.tv har delt et link med gruppen dkdox.tv.
19 juli 2021
Beviser slettet i Vesthimmerland
Videoer af ulovligheder forsvandt i politiets varetægt
https://www.facebook.com/groups/2139728566332769/permalink/2620893744882913/
https://www.facebook.com/groups/2139728566332769/
https://www.facebook.com/foraeldrepartiet/groups_admined
Børneindustrien/Anbringelsesindustrien i Danmark
Offentlig gruppe · 284 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/2456276797821841/
Red VORES Børn - SUPPORTERS
Offentlig gruppe · 798 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/1791185797716617/
275 views Oct 5, 2021
Anette Fri-Vilje Aurora
533 subscribers
https://youtu.be/WvxRMZaNkfo
https://www.youtube.com/channel/UCN7gZ_1463xhQRERFvRCNgA
What's happend in Denmark? 'Save our Children' Another Demostration d 10.10.2021
https://rumble.com/vmwkn1-september-24-2021.html
https://www.bitchute.com/video/Jqu7o9sj4UP0/
Og hvilket svar fik jeg...? Dokumenteret...
..
Demo Søndag 10.10.2021 KL. 13.00-22.00
Red VORES Børn - OPRÅB!
https://fb.me/e/1MRb40T7q
74 'Deltaget' - 261 'intereseret' (06.10.2021].
Talere? - ???
Kom til Red VORES Børn OPRÅB på Rådhuspladsen i København d. 10.10.2021 - kl. 13-22, eller vær med til at gøre det synligt i dit lokalområde, at vores regering er i gang med kriminelt at tvangsfjerne 50.000+ danske børn fra deres forældre, alt imens at alt handler om test, masker og vacciner. Skide smart, men nej....NU ER DET NU, AT DET HÈR VANVID STOPPER. ER I MED OS DERUDE????.
Her er link til dagens program som stadig er under udarbejdelse.til det endnu bedre. Der vil være massere af events for børnene i løbet af dagen, og taler og musik til de voksne om aftenen.
Håber vi ses til en dag og aften i Solens, månens, Jordens & børnenes ånd
Comments are turned off. (Why The Fuck are comments turned of ?)
Link til begivenhed; https://fb.me/e/1MRb40T7q
Anette Fri-Vilje Aurora: https://www.facebook.com/anettefriviljeaurora
Forældrepartiet Playlist
149 videos 8 views Updated today
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHa_JZdDTUz-oIt8DjnEKJrKLDMbWwKEQ
Forældre partiet 14 subscribers
https://www.youtube.com/channel/UCfIKVg9PeJHAQ35mJBijCwQ
https://xn--forldrepartiet-2ib.dk/ - 404 Not Found
Kontakt | Forældrepartiethttps://forældrepartiet.dk › kontakt
Forældrepartiet. Kontakt. 71107401 · [email protected] · Forældrepartiet
Coronavej 1 4140 Borup Denmark. Find os og like os: Kontakt os.
https://forældrepartiet.dk/kontakt/
https://www.facebook.com/foraeldrepartiet/
https://www.facebook.com/foraeldrepartiet/
[email protected]
Fælles følgere; https://www.facebook.com/enhedslisten
Forældrepartiet Region Hovedstaden
Offentlig gruppe · 102 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/2139728566332769/
Aneta Konarska har delt et opslag.
18 t siden
Beviser slettet i Vesthimmerland
Videoer af ulovligheder forsvandt i politiets varetægt
dkdox.tv har delt et link med gruppen dkdox.tv.
19 juli 2021
Beviser slettet i Vesthimmerland
Videoer af ulovligheder forsvandt i politiets varetægt
https://www.facebook.com/groups/2139728566332769/permalink/2620893744882913/
https://www.facebook.com/groups/2139728566332769/
https://www.facebook.com/foraeldrepartiet/groups_admined
Børneindustrien/Anbringelsesindustrien i Danmark
Offentlig gruppe · 284 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/2456276797821841/
Red VORES Børn - SUPPORTERS
Offentlig gruppe · 798 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/1791185797716617/
275 views Oct 5, 2021
Anette Fri-Vilje Aurora
533 subscribers
https://youtu.be/WvxRMZaNkfo
https://www.youtube.com/channel/UCN7gZ_1463xhQRERFvRCNgA
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