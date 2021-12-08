Ποτέ δεν δίνουμε το αμάξι για βόλτα σε φίλο. Αυτή η διατύπωση είναι καθαρά η δική μου κοσμοθεωρία την οποία ακολουθώ πιστά σε όλη τη ζωή μου, και προφανώς με έχει γλιτώσει από πολλούς μπελάδες. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα. Ας υποθέσουμε ότι δίνεις το αυτοκίνητό σου στον κολλητό σου για να κάνει τη δουλειά του, και αυτός γυρνάει πίσω το όχημα με αρκετές γρατζουνιές, που πιθανόν να τις έκανε κάποιος ανόητος, και φυσικά όχι ο ίδιος. Όμως για να ανεξήγητο λόγο δεν έχετε καταφέρει να βρείτε τον υπαίτιο.