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Ποτέ δεν δίνουμε το αμάξι για βόλτα σε φίλο
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10 views • December 08, 2021
https://texnologia.net
Ποτέ δεν δίνουμε το αμάξι για βόλτα σε φίλο. Αυτή η διατύπωση είναι καθαρά η δική μου κοσμοθεωρία την οποία ακολουθώ πιστά σε όλη τη ζωή μου, και προφανώς με έχει γλιτώσει από πολλούς μπελάδες. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα. Ας υποθέσουμε ότι δίνεις το αυτοκίνητό σου στον κολλητό σου για να κάνει τη δουλειά του, και αυτός γυρνάει πίσω το όχημα με αρκετές γρατζουνιές, που πιθανόν να τις έκανε κάποιος ανόητος, και φυσικά όχι ο ίδιος. Όμως για να ανεξήγητο λόγο δεν έχετε καταφέρει να βρείτε τον υπαίτιο.
Ποτέ δεν δίνουμε το αμάξι για βόλτα σε φίλο. Αυτή η διατύπωση είναι καθαρά η δική μου κοσμοθεωρία την οποία ακολουθώ πιστά σε όλη τη ζωή μου, και προφανώς με έχει γλιτώσει από πολλούς μπελάδες. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα. Ας υποθέσουμε ότι δίνεις το αυτοκίνητό σου στον κολλητό σου για να κάνει τη δουλειά του, και αυτός γυρνάει πίσω το όχημα με αρκετές γρατζουνιές, που πιθανόν να τις έκανε κάποιος ανόητος, και φυσικά όχι ο ίδιος. Όμως για να ανεξήγητο λόγο δεν έχετε καταφέρει να βρείτε τον υπαίτιο.
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