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DONALD TRUMP 60 MINUTES Interjú cenzúrázatlanul és magyar felirattal -párhuzamosan a vágott anyaggal
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409 views • January 24, 2021
Érdemes meghallgatni a híres "60 Minutes" című műsor Donald Trumppal készült választási interjúját! A videóban párhuzamosan láthatjátok a főáramú műsorban lement adást és a valóságban zajló beszélgetést.
Vágatlanul és cenzúra nélküli megszólalásokat is, amik külön tanulságosak!
https://www.vilaghelyzete.com/2020/11/donald-trump-60-minutes-interju.html
A műsorvezetőnő viselkedése is rendkívül beszédes lesz.... Donald Trump szavai pedig - ahogy mindig - most is nagyon fontosak és később érdemes lesz visszaidézni!
Minden olyan videót érdemes lementeni egyébként, amit ajánlok, mert pár év múlva ezek az orwelli cenzúra és vélemény-diktatúra miatt már nem lesznek elérhetőek.... Ahogy sok, 2016-os megszólalását is teljesen likvidálták már sajnos .... (VilagHelyzete)
Source: Az eredeti 60 Minutes adást itt találjátok - 2020. október 26:
https://youtu.be/FdAh2HJ98WE
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Vágatlanul és cenzúra nélküli megszólalásokat is, amik külön tanulságosak!
https://www.vilaghelyzete.com/2020/11/donald-trump-60-minutes-interju.html
A műsorvezetőnő viselkedése is rendkívül beszédes lesz.... Donald Trump szavai pedig - ahogy mindig - most is nagyon fontosak és később érdemes lesz visszaidézni!
Minden olyan videót érdemes lementeni egyébként, amit ajánlok, mert pár év múlva ezek az orwelli cenzúra és vélemény-diktatúra miatt már nem lesznek elérhetőek.... Ahogy sok, 2016-os megszólalását is teljesen likvidálták már sajnos .... (VilagHelyzete)
Source: Az eredeti 60 Minutes adást itt találjátok - 2020. október 26:
https://youtu.be/FdAh2HJ98WE
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Watched the video!
☐ Liked?
☐ Subscribed?
--------------------------------------
All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
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