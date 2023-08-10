Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 03.08.2023, Co-Créateurs avec Dieu

Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay. pour faire de l'eau bénite (une bouteille) : • Un Moment de Prières avec Père Eric e... pour faire trois bouteilles d'eau bénite en même temps: • Un Moment de Prières avec Père Eric e... pour lutter contre les ennemis: • Un Moment de Prières avec Père Eric e... pour lutter contre "le feu": • Un Moment de Prières avec Père Eric e... Danielle Cartotto Balagé, artiste peintre, autrice de "Réfléxions sur le mal et la souffrance animale": retrouvez sur Facebook Danielle Cartotto Balagé https://www.facebook.com/profile.php?... site de Danielle Cartotto Balagé, où vous pouvez voir ses créations et les acheter. https://www.danielle-balage.com/ pour contacter Père Eric: [email protected] pour contacter Padre Bruno: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions: • Un Moment de Prières avec Père Eric e... Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno: / @padrebrunodeleglisedesrois434 Chaîne de Père Eric: / @pereelricdebelen6259 Musique Wilanna - Chaîne Youtube : / @wilanna7397

