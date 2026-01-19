Η Ανάσταση της Ρωμηοσύνης

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού, καρδιοχειρουργός και βουλευτής Νικόλαος Παπαδόπουλος και ο δημοσιογράφος και Θεολόγος Διονύσης Μακρής, μιλούν στον Πύρινο Λόγιο και στον ιστορικό Σέργιο Χρυσολωρά, για το τέλος του ψευτορωμαίϊκου και την επόμενη ημέρα. Αναλύουν υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων τις προφητείες των αγίων για την μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη...