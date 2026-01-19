Η Ανάσταση της Ρωμηοσύνης

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού, καρδιοχειρουργός και βουλευτής Νικόλαος Παπαδόπουλος και ο δημοσιογράφος και Θεολόγος Διονύσης Μακρής, μιλούν στον Πύρινο Λόγιο και στον ιστορικό Σέργιο Χρυσολωρά, για το τέλος του ψευτορωμαίϊκου και την επόμενη ημέρα. Αναλύουν υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων τις προφητείες των αγίων για την μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη...