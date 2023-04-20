Ukraine : Les « Anges Blancs » enlèvent les Enfants ! 20 avril 2023

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Or, je rappelle qu’en 2014, l’Ukraine a déjà déporté de force des enfants du Donbass vers d’autres régions, et que plusieurs centaines de ces enfants ont purement et simplement disparu des radars. Où sont partis ces enfants, et ceux enlevés par les soldats ukrainiens à Bakhmout (Artiomovsk) ? La mention de l’Allemagne lors de la tentative d’enlèvement de Milania a de quoi faire craindre que ces enfants se retrouvent ensuite envoyés à l’étranger pour toutes sortes de trafics.

Au lieu d’accuser Vladimir Poutine de déporter des enfants ukrainiens, la CPI ferait mieux de se pencher sur le vol pur et simple d’enfants du Donbass par les soldats ukrainiens à Bakhmout (et sûrement ailleurs près de la ligne de front), et sur les éventuels trafics dont ils sont les victimes !

Christelle Néant