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Cannabis & Tech Today
The Talking Hedge
The Talking Hedge
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1 view • January 27, 2021
At Cannabis & Tech Today, they're passionate about celebrating innovations in cannabis. Their quarterly award-winning magazine takes the audience to the frontline of technological innovation with cutting-edge content from all sectors of the cannabis industry. Cannabis & Tech Today is a publication for all things science, business, cannabis, & technology with exclusive interviews, brand new technology, and thought provoking articles from every corner of the cannabis community.

---Contents of this Video---
00:00 - Cannabis & Tech Intro
00:54 - Josh's Fav Story
02:34 - Chuck's Story
04:05 - Tech in 2021
05:55 - Pandemic's Influences
08:56 - Emerge Virtual Conference
13:36 - Fav Story of 2020
19:19 - Fav Event Topic
22:31 - VR & Events?
25:11 - Fav Speaker
27:50 - Accurate Dosing
30:54 - Social Media Censorship
34:54 - 2021 Cover Stories
36:56 - Cultivation & Sustainability

Guest:
Charles Warner, Founder & CEO, Cannabis & Tech Today
https://www.linkedin.com/in/charles-warner-b6b4598/
https://www.facebook.com/EmergeCanna
https://www.instagram.com/emerge_canna/

Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/

Episode 638 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
​Covering cannabis products, reviews, business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com

Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats

Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data

Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Keywords
cannabistechcannabis tech
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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