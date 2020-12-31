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DOWN to EARTH ( NL ONDERTITELING ) - Complete film
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30 views • December 31, 2020
DOWN to EARTH (Dutch Subtitles) - Complete film.
LIMITED Holiday Special op YouTube
We delen DOWN to EARTH-film als ons kerstcadeau en hoopvolle boodschap voor 2021.
Ga met ons mee op reis om de Keepers of the Earth te vinden, de wisdom keepers die de sleutels hebben tot een gezonde toekomst voor mens en planeet.
De film is voor iedereen 'Pay As You Like' te kijken. Draag bij om ons te helpen de boodschap van de Earth Keepers te delen en onze impact activiteiten te ondersteunen. Draag hier bij: https://donorbox.org/down-to-earth-fi...
Een familie laat de hectiek en patronen van de hedendaagse wereld achter zich en begint aan de reis van hun leven. Samen met hun drie kinderen reizen ze naar de uithoeken van de aarde, op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld om ons heen. Zonder crew, zonder vastomlijnd plan, maar elk met een camera en een rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren. Tijdens hun vijf jaar durende avontuur leven ze met en bij verschillende stammen op zes continenten. Ze filmen hun ontmoetingen met de Earth Keepers, zij die nog in verbinding en harmonie leven met de aarde, de bron van ons bestaan.
Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien de Earth Keepers dat het tijd is hun inzichten en wijsheid te delen met degenen die bereid zijn om te luisteren. De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in de gesprekken met deze stamoudsten en wijzen die nog niet eerder geïnterviewd werden. Maar ook de levens-veranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben.
www.downtoearthfilm.com. https://www.youtube.com/c/DOWNtoEARTHglobal/featured
QUOTE ,, There is only one happiness in this life, to love and be loved. George Sand
LIMITED Holiday Special op YouTube
We delen DOWN to EARTH-film als ons kerstcadeau en hoopvolle boodschap voor 2021.
Ga met ons mee op reis om de Keepers of the Earth te vinden, de wisdom keepers die de sleutels hebben tot een gezonde toekomst voor mens en planeet.
De film is voor iedereen 'Pay As You Like' te kijken. Draag bij om ons te helpen de boodschap van de Earth Keepers te delen en onze impact activiteiten te ondersteunen. Draag hier bij: https://donorbox.org/down-to-earth-fi...
Een familie laat de hectiek en patronen van de hedendaagse wereld achter zich en begint aan de reis van hun leven. Samen met hun drie kinderen reizen ze naar de uithoeken van de aarde, op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld om ons heen. Zonder crew, zonder vastomlijnd plan, maar elk met een camera en een rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren. Tijdens hun vijf jaar durende avontuur leven ze met en bij verschillende stammen op zes continenten. Ze filmen hun ontmoetingen met de Earth Keepers, zij die nog in verbinding en harmonie leven met de aarde, de bron van ons bestaan.
Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien de Earth Keepers dat het tijd is hun inzichten en wijsheid te delen met degenen die bereid zijn om te luisteren. De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in de gesprekken met deze stamoudsten en wijzen die nog niet eerder geïnterviewd werden. Maar ook de levens-veranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben.
www.downtoearthfilm.com. https://www.youtube.com/c/DOWNtoEARTHglobal/featured
QUOTE ,, There is only one happiness in this life, to love and be loved. George Sand
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