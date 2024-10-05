Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 101. Читает Автор

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 101.

Видео на Ютуб https://youtu.be/GaZICiG2DUM

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-101

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Вопрос о супружестве венчальных пар.

02:00 — Иллюзия любви — это лишь ментальное её воображение, а не реальная энергия, течение Света?

03:52 — Когда отношения перестают быть «ментальным блудом»?

04:26 — Падения удлиняет путь, не дают опыта?

06:35 — «Меткой зверя» — можно назвать то, что приводит к необратимости состояния души?

07:11 — Если верующим сделано много полезного в ПрогРАмме, но сознание при этом в итоге так и осталось несовершенным, то что больше сыграет роль в судьбе человека: его дела или духовное состояние?

08:14 — Вопрос об утверждении Циолковского.

09:51 — Играют ли роль дела Твоих учеников на их потенциальную судьбу?

11:19 — Почему некоторые не замечают обманов Сил Тьмы?

13:23 — Почему предсказано, что нормальные земляне не смогут есть еду, предназначенную для чипированных?

13:59 — Верно ли, что всё всегда произходит правильно, каждый находится на своём месте, и всё произходящее уже случилось?

14:39 — Не являлось ли Освабаждение Сириуса от засилья Сета и его племени первостепенной задачей на тот период, а Одной из Целей Жертвенной Миссии Исуса Христа на Земле Получение Силы и Полномочий для Освабаждения Сириуса?

16:03 — Кто такие семь корсаров-великанов, о которых Написано в Статье Матери Мира «Захват Мировых Вод»?

16:53 — Воин Света в это Последнее Время — каков он? Как действует?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj