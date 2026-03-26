Plaudern aus der Schule 6): Das Hauptgebot - Teil 1 von 2

Das christliche Hauptgebot besteht bei weitem nicht nur aus der Nächstenliebe, wie viele denken; so lernte auch ich sehr spät, dass die Nächstenliebe der zweite Teil des Hauptgebots ist, welches ohne den ersten Teil als Voraussetzung gar nicht eingehalten werden kann: die Liebe zu Gott! Aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüte und...





Der Herr Schwert-Bischof Jesu Christi zum Hauptgebot: https://www.youtube.com/watch?v=1vZkZnMo7iU&t=14s





Verwendete Musik (dankeschön!):

"A beautiful memory" - Dag Reinbott