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28.12.2020. Новости. Загорелся плат (Выпуск № 182 часть II (2)).
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4491 views • December 25, 2020
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Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:02 Жесть 3. Бездомный молодой священник https://www.youtube.com/watch?v=Xqr0-S_Wicc.
08:45 Письмо слушателя. Мнение католика.
10:33 Речь Коддафи про вакцины и вирусе. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_798&;z=photo-48267027_457666209%2Fwall442009621_798.
12:13 Ну, вот и сблизились Часть 1 Папа о геях и удовольствиях. https://www.youtube.com/watch?v=7h_impHpSBU&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=22.
21:34 Ватикан выступил с призывом к католикам пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.
22:40 ПОЛИЦИЯ ФРАНЦИИ ОБЪЯВИЛА ЗАБАСТОВКУ‼️ смотри описание под видео. https://www.youtube.com/watch?v=SjKEfG4ieBE.
24:50 Полиция Китая избила толпу мусульман... https://www.youtube.com/watch?v=DfKz_5cNMCI&;feature=youtu.be.
26:39 Письмо слушателя. Преступления давности не имеют.
28:36 Письмо слушателя. Английское законодательство по маскам.
29:55 История Государства Российского. Все серии подряд. 111 - 150 серии. Документальный Фильм. StarMedi. https://www.youtube.com/watch?v=Truh5J7fqA8.
36:45 Был в Аду, видел сатану, говорил с Иисусом. Живое свидетельство. https://www.youtube.com/watch?v=AmFM3YOKZTw.
01:15:11 "Как Жить" Геннадий Заволокин, старец Амвросий. https://www.youtube.com/watch?v=bkW8uo53oZE&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о современной католической церкви, увидим отношение полицейских к населению. Послушаем человека, который побывал в раю и аду, видел Иисуса Христа
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:02 Жесть 3. Бездомный молодой священник https://www.youtube.com/watch?v=Xqr0-S_Wicc.
08:45 Письмо слушателя. Мнение католика.
10:33 Речь Коддафи про вакцины и вирусе. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_798&;z=photo-48267027_457666209%2Fwall442009621_798.
12:13 Ну, вот и сблизились Часть 1 Папа о геях и удовольствиях. https://www.youtube.com/watch?v=7h_impHpSBU&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=22.
21:34 Ватикан выступил с призывом к католикам пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.
22:40 ПОЛИЦИЯ ФРАНЦИИ ОБЪЯВИЛА ЗАБАСТОВКУ‼️ смотри описание под видео. https://www.youtube.com/watch?v=SjKEfG4ieBE.
24:50 Полиция Китая избила толпу мусульман... https://www.youtube.com/watch?v=DfKz_5cNMCI&;feature=youtu.be.
26:39 Письмо слушателя. Преступления давности не имеют.
28:36 Письмо слушателя. Английское законодательство по маскам.
29:55 История Государства Российского. Все серии подряд. 111 - 150 серии. Документальный Фильм. StarMedi. https://www.youtube.com/watch?v=Truh5J7fqA8.
36:45 Был в Аду, видел сатану, говорил с Иисусом. Живое свидетельство. https://www.youtube.com/watch?v=AmFM3YOKZTw.
01:15:11 "Как Жить" Геннадий Заволокин, старец Амвросий. https://www.youtube.com/watch?v=bkW8uo53oZE&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о современной католической церкви, увидим отношение полицейских к населению. Послушаем человека, который побывал в раю и аду, видел Иисуса Христа
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