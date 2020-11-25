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Почему онкология так стремительно молодеет? Борис Гринблат
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73 views • November 25, 2020
В чём причина того, что онкология так стремительно молодеет? По мнению Бориса Гринблата, главная причина – в увеличении общей токсичности нашей жизни. Это касается и среды обитания, и денатурированной пищи, которую потребляет современный человек, предметов обихода, средств гигиены, а также лекарств, включая вакцины и т.д. Словом, всех тех искусственных веществ, созданных человеком, которые попадают в наш организм и вмешиваются в его нормальную работу.
Борис Гринблат – основатель проекта «МедАльтернатива.инфо», автор книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, специалист по альтернативной онкологии, натуропат и исследователь.
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Основные причины возникновения и развития рака (Глава 8 книги “Диагноз – рак: лечиться или жить?... ”: https://medalternativa.info/entry/online-8/
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Аналитик Goldman Sachs считает, что выздоровление пациентов не выгодно фармацевтическому бизнесу: https://medalternativa.info/entry/vyzdorovlenie/
Состав вакцин: смотри и делай выводы! (видео): https://medalternativa.info/video/sostav-vaktsin/
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Фильм «Правда о раке»: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Комплексный подход в лечении рака: https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
Разрушаем мифы о прививках: https://1796web.com/privivki.htm
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Наш ютуб-канал: https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
Борис Гринблат – основатель проекта «МедАльтернатива.инфо», автор книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, специалист по альтернативной онкологии, натуропат и исследователь.
Рекомендуем:
Основные причины возникновения и развития рака (Глава 8 книги “Диагноз – рак: лечиться или жить?... ”: https://medalternativa.info/entry/online-8/
Читать/скачать/слушать бесплатно книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/online-0/
Загадочные химикаты в косметике: https://medalternativa.info/video/zagadochnye-himikaty/
Аналитик Goldman Sachs считает, что выздоровление пациентов не выгодно фармацевтическому бизнесу: https://medalternativa.info/entry/vyzdorovlenie/
Состав вакцин: смотри и делай выводы! (видео): https://medalternativa.info/video/sostav-vaktsin/
Фильм «Правда о вакцинах»: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin
ВАКЦИНЫ: Что мы делаем с мозгом наших детей? (видео): https://medalternativa.info/our/films/vaktsiny-i-mozg-detej/
Фильм "СКРЫТАЯ ЭПИДЕМИЯ. Замалчиваемая история вакцинации": https://medalternativa.info/our/films/skrytaya-epidemiya/
Как детская онкология связана с вакцинами? Борис Гринблат (видео): https://medalternativa.info/our/speak/detskaya-onkologiya/
Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат:
https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-vaktsinatsiya/
Все выступления Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/
Фильм «Правда о раке»: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Комплексный подход в лечении рака: https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
Разрушаем мифы о прививках: https://1796web.com/privivki.htm
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Наш ютуб-канал: https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
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