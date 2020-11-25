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Почему онкология так стремительно молодеет? Борис Гринблат
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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73 views • November 25, 2020
В чём причина того, что онкология так стремительно молодеет? По мнению Бориса Гринблата, главная причина – в увеличении общей токсичности нашей жизни. Это касается и среды обитания, и денатурированной пищи, которую потребляет современный человек, предметов обихода, средств гигиены, а также лекарств, включая вакцины и т.д. Словом, всех тех искусственных веществ, созданных человеком, которые попадают в наш организм и вмешиваются в его нормальную работу.

Борис Гринблат – основатель проекта «МедАльтернатива.инфо», автор книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, специалист по альтернативной онкологии, натуропат и исследователь.

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Читать/скачать/слушать бесплатно книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/online-0/

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Наш ютуб-канал: https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
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