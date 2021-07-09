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Мужчина сбегает на крышу и получает принудительную вакцину, Аргентина.
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808 views • July 09, 2021
Тревожное видео сейчас ходит по Интернету. Мужчина убегает на крышу, и несколько солдат Короны в полном снаряжении его подавляют, фиксируют и насильно вакцинируют. Сейчас есть много таких видео, в которых людям делают прививки против их воли, например, из Индии или Америки. Рано или поздно это случится повсюду, если овцы продолжат делать все. Новая Зеландия объявила, что скоро начнут преследовать тех, кто отказывается от вакцины. В Германии они заложили правовую основу для принудительной вакцинации в Законе о защите от инфекций 4, Федеральном экстренном торможении.
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