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Und hier das Neueste vom Affenfelsen...
d-outremer
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835 views • May 12, 2022

Nachtrag Dez. 2022: in diesem und dem einleitenden Video "Ein bisschen Nabelschau vorweg" geht es vor allem um männlichen Narzissmus. Der weibliche gebärdet sich anders, ist viel weniger offensichtlich, und in aller Regel gut verdeckt. Beiden gemeinsam ist, dass Narzissmus unterm Strich eben keine überhöhte Selbstliebe ist, sondern eigentlich Selbsthass (man hat schon als Kind nie genügt, musste leisten und um die "Liebe" der Eltern buhlen), für den man dann andere büssen lässt. Sie werden ebenfalls nie genügen...

März 2022: Hand aufs Herz: hat nicht jeder von uns schon versucht, seine eigene Heldengeschichte zu erzählen - mehr oder weniger? Wir predigen Selbstlosigkeit und schützen diese vor, leben aber die pure Selbstsucht - gleichwohl bricht sich eine dubiose Sucht nach Reinheit Bahn, und nach Erlösung - die aber meist nur Teil der eigenen Heldengeschichte ist, weil sie äusserlich geübt und stolz hergezeigt wird. Echte Reinigung aber hat mit Demut zu tun und muss innerlich erfolgen, um zu erlösen...


Gema-freie Musik in der verwendeten Reihenfolge: Temptation March by Audionautix (http://audionautix.com) is part of the YouTube Audio Library (https://www.youtube.com/audiolibrary/...) and it's licensed under a Creative Commons license (https://creativecommons.org/licenses/...). ──── Do you like this video? Subscribe (https://goo.gl/nXYWQX) and discover new free songs every day! ──── Artist: Audionautix - https://goo.gl/dZg3Us Genre: Classical - https://goo.gl/40UzfX Mood: Dramatic - https://goo.gl/m2zSyH The Voyage by Audionautix (http://audionautix.com) is part of the YouTube Audio Library (https://www.youtube.com/audiolibrary/...) and it's licensed under a Creative Commons license (https://creativecommons.org/licenses/...). ──── Do you like this video? Subscribe (https://goo.gl/nXYWQX) and discover new free songs every day! ──── Artist: Audionautix - https://goo.gl/dZg3Us Genre: Soundtrack - https://goo.gl/P1QJty Mood: Dramatic - https://goo.gl/m2zSyH “Forgotten-Paradise"© von Dag Reinbott / https://www.terrasound.de "Fantastic Journey" / von Dag Reinbott / https://www.terrasound.de "The Saviour" / von Dag Reinbott / https://www.terrasound.de

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