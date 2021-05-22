La Psiquiatría. Una Industria de la Muerte

CATEGORÍA: Salud y Medicina



Una inquebrantable investigación de la larga y oscura historia de la psiquiatría, desde sus orígenes en los manicomios inhumanos de Alemania hasta sus prácticas actuales de coger vivencias cotidianas y designarlas como enfermedades mentales. Profesionales de la salud mental, sobrevivientes y sus familiares, cuentan relatos desgarradores de los múltiples abusos perpetrados en ellos y en un público desprevenido en forma de drogado en masa de niños y adultos, obligados a ser institucionalizados y a tortuosas terapias de electrochoque, por el bien del beneficio económico.



Usando imágenes históricas y contemporáneas de más de 160 doctores, abogados, educadores, supervivientes y expertos en la industria de la salud mental y sus abusos, este impresionante documental dirige la luz brillante de la verdad hacia la salvaje pseudociencia y al fraude de miles de millones de dólares que es la psiquiatría.



Nosotros pensamos que tienes derecho a conocer los hechos fríos y reales sobre la psiquiatría y los que la practican, y la amenaza que representan para nuestros hijos. Obtén la verdad, ve este video.