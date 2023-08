https://gettr.com/post/p2n112n1a49

7/27/2023 【Roy on The John Fredericks Show】Roy: As early as 2017, Mr. Miles Guo warned the world about the CCP’s “13579” plan, which is to release a biochemical weapon. Mr Guo also warned people about the danger of COVID vaccines;It’s Xi Jinping’s plan to bring disasters with the COVID vaccines so that he could take this opportunity and conquer the world.

@jfradioshow

#CCP #Chinese≠CCP #takedowntheCCP





7/27/2023 【罗伊做客The John Fredericks节目】罗伊:郭文贵先生早在2017年就警告全世界中共将释放生化武器的13579计划,并在直播中警告世人新冠疫苗的危害;习近平想通过新冠疫苗制造灾难、并趁机接管世界

#中共 #中国人不等于中共 #消灭中共