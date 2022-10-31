BABYS ARE DYING FROM VAIDS ALL OVER THE WORLD FROM THE POISON COVID19 JAB THEY WERE GIVEN FROM THERE GOVERNMENTS AND COERCED BY THERE COMPROMISED AND CRIMINAL CORPORATE TECHNOCRAT FINANCIERS

A QUICK HEADS UP!
SUFFER NOT THE LITTLE CHILDREN FROM KINGSTON TO CAPETOWN , LONDON TO ROME , WASHINGTON TO EUROPE , TIPPERARY TO TEXAS.
THE WEST HAS INFLICTED A GRIEVOUS CRIME AND INJUSTICE UPON HUMANITY!
IF IT TAKES THE NEXT TWENTY YEARS WE WILL BRING EVERYONE OF THESE MONSTERS AND MINIONS TO A COURTROOM WHERE THEY WILL ALL PAY FOR THE CRIMES TO HUMANITY THEY HAVE COMMITTED WITHOUT INFORMED CONSENT ITS MURDER! , WATCH ALL THE LILLY LIVERED MINIONS DO A 180 NOW THE TRUTH IS FREE! - WE KNOW WHO THEY ARE AND SO DO THEY - THERE BANK ACCOUNTS WILL SHOW THE PAYMENTS THEY RECEIVED TO GO ALONG WITH THE LIE AND THE CRIME - THESE ARE THE WORST OF HUMANITY WHO THEMSELVES NEVER TOOK THE JAB AS THEY HAD PRE WARNING AND THEY JUST FAKED IT TO MAKE YOU GET IT , DESPICABLE COWARDS WHO WILL SWING FROM THE END OF A YARDARM. THAT IS A CERTAINTY WHEN THE WORLD TURNS ON THEM,
THEY HAVE NO WHERE TO HIDE SO WILL TRY AND START A NUCLEAR WAR RATHER THAN FACE THE MUSIC AND THE REPERCUSSIONS OF THERE INHUMANITY AND GREED - IT WILL CONSUME THEM ALL!
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