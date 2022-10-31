Create New Account
Support Your Freedom to Speak:
BABYS ARE DYING FROM VAIDS ALL OVER THE WORLD FROM THE POISON COVID19 JAB THEY WERE GIVEN FROM THERE GOVERNMENTS AND COERCED BY THERE COMPROMISED AND CRIMINAL CORPORATE TECHNOCRAT FINANCIERS
117 views
channel image
COMMON SENSE - OFFICIAL
Published 23 days ago |

A QUICK HEADS UP!

SUFFER NOT THE LITTLE CHILDREN FROM KINGSTON TO CAPETOWN , LONDON TO ROME , WASHINGTON TO EUROPE , TIPPERARY TO TEXAS. 

THE WEST HAS INFLICTED A GRIEVOUS CRIME AND INJUSTICE UPON HUMANITY!

IF IT TAKES THE NEXT TWENTY YEARS WE WILL BRING EVERYONE OF THESE MONSTERS AND MINIONS TO A COURTROOM WHERE THEY WILL ALL PAY FOR THE CRIMES TO HUMANITY THEY HAVE COMMITTED WITHOUT INFORMED CONSENT ITS MURDER! , WATCH ALL THE LILLY LIVERED MINIONS DO A 180 NOW THE TRUTH IS FREE! - WE KNOW WHO THEY ARE  AND SO DO THEY - THERE BANK ACCOUNTS WILL SHOW THE PAYMENTS THEY RECEIVED TO GO ALONG WITH THE LIE AND THE CRIME - THESE ARE THE WORST OF HUMANITY WHO THEMSELVES NEVER TOOK THE JAB AS THEY HAD PRE WARNING AND THEY JUST FAKED IT TO MAKE YOU GET IT , DESPICABLE COWARDS WHO WILL SWING FROM THE END OF A YARDARM. THAT IS A CERTAINTY WHEN THE WORLD TURNS ON THEM,

THEY HAVE NO WHERE TO HIDE SO WILL TRY AND START A NUCLEAR WAR RATHER THAN FACE THE MUSIC AND THE REPERCUSSIONS OF THERE INHUMANITY AND GREED - IT WILL CONSUME THEM ALL!

Keywords
lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.
Related videos

logo

Brighteon © 2022 All Rights Reserved. Privacy | Terms All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for content uploaded by contributing content providers.

Open a support ticket