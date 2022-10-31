BABYS ARE DYING FROM VAIDS ALL OVER THE WORLD FROM THE POISON COVID19 JAB THEY WERE GIVEN FROM THERE GOVERNMENTS AND COERCED BY THERE COMPROMISED AND CRIMINAL CORPORATE TECHNOCRAT FINANCIERS

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
A QUICK HEADS UP!
SUFFER NOT THE LITTLE CHILDREN FROM KINGSTON TO CAPETOWN , LONDON TO ROME , WASHINGTON TO EUROPE , TIPPERARY TO TEXAS.
THE WEST HAS INFLICTED A GRIEVOUS CRIME AND INJUSTICE UPON HUMANITY!
IF IT TAKES THE NEXT TWENTY YEARS WE WILL BRING EVERYONE OF THESE MONSTERS AND MINIONS TO A COURTROOM WHERE THEY WILL ALL PAY FOR THE CRIMES TO HUMANITY THEY HAVE COMMITTED WITHOUT INFORMED CONSENT ITS MURDER! , WATCH ALL THE LILLY LIVERED MINIONS DO A 180 NOW THE TRUTH IS FREE! - WE KNOW WHO THEY ARE AND SO DO THEY - THERE BANK ACCOUNTS WILL SHOW THE PAYMENTS THEY RECEIVED TO GO ALONG WITH THE LIE AND THE CRIME - THESE ARE THE WORST OF HUMANITY WHO THEMSELVES NEVER TOOK THE JAB AS THEY HAD PRE WARNING AND THEY JUST FAKED IT TO MAKE YOU GET IT , DESPICABLE COWARDS WHO WILL SWING FROM THE END OF A YARDARM. THAT IS A CERTAINTY WHEN THE WORLD TURNS ON THEM,
THEY HAVE NO WHERE TO HIDE SO WILL TRY AND START A NUCLEAR WAR RATHER THAN FACE THE MUSIC AND THE REPERCUSSIONS OF THERE INHUMANITY AND GREED - IT WILL CONSUME THEM ALL!