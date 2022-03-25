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George Galloway - reveals the Putrid West's DELIBERATE CRIMES in Irak
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102 views • March 25, 2022
Telegram - DD Tube. | English - audio; Romanian - subtitles. | Audio - engleza: subtitrare - romana. | ”Fost ministru britanic - George Galloway - demască crimele deliberate ale occidentalilor în Irak
#IrakMassacreForGrabbingOilResources #GeorgeGallowayStraightSpeech2005
George Galloway - un reper de moralitate printre diplomații europeni ai ultimilor 50 de ani - demască ipocrizia americanilor cu privire la motivul invadării Irakului, sub pretextul că acolo s-ar ascunde divizia teroristă ce a pus la cale atentatul de la 11 Septembrie 2001.
El chiar prezintă documente falsificate de către Serviciile Speciale americane în acest sens!
9/11 a fost orchestrat de elemente criminale din CIA și Mosad, la ordinul clar al Ocultei corporatiste bancare internaționale! Punct. Dovezile abundă pt cine are ochi de privit.
Iar dacă sistemul nu a avut succes cu motivația mincinoasă că “Se invadează Irakul pt a-i căuta pe teroriști”, imediat au venit cu altă minciună sfruntată: “Invadăm Irakul pt a-l dezarma de bombele nucleare pe care le deține!”.”
#IrakMassacreForGrabbingOilResources #GeorgeGallowayStraightSpeech2005
George Galloway - un reper de moralitate printre diplomații europeni ai ultimilor 50 de ani - demască ipocrizia americanilor cu privire la motivul invadării Irakului, sub pretextul că acolo s-ar ascunde divizia teroristă ce a pus la cale atentatul de la 11 Septembrie 2001.
El chiar prezintă documente falsificate de către Serviciile Speciale americane în acest sens!
9/11 a fost orchestrat de elemente criminale din CIA și Mosad, la ordinul clar al Ocultei corporatiste bancare internaționale! Punct. Dovezile abundă pt cine are ochi de privit.
Iar dacă sistemul nu a avut succes cu motivația mincinoasă că “Se invadează Irakul pt a-i căuta pe teroriști”, imediat au venit cu altă minciună sfruntată: “Invadăm Irakul pt a-l dezarma de bombele nucleare pe care le deține!”.”
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