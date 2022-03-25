George Galloway - reveals the Putrid West's DELIBERATE CRIMES in Irak

Telegram - DD Tube. | English - audio; Romanian - subtitles. | Audio - engleza: subtitrare - romana. | ”Fost ministru britanic - George Galloway - demască crimele deliberate ale occidentalilor în Irak

#IrakMassacreForGrabbingOilResources #GeorgeGallowayStraightSpeech2005

George Galloway - un reper de moralitate printre diplomații europeni ai ultimilor 50 de ani - demască ipocrizia americanilor cu privire la motivul invadării Irakului, sub pretextul că acolo s-ar ascunde divizia teroristă ce a pus la cale atentatul de la 11 Septembrie 2001.

El chiar prezintă documente falsificate de către Serviciile Speciale americane în acest sens!

9/11 a fost orchestrat de elemente criminale din CIA și Mosad, la ordinul clar al Ocultei corporatiste bancare internaționale! Punct. Dovezile abundă pt cine are ochi de privit.

Iar dacă sistemul nu a avut succes cu motivația mincinoasă că “Se invadează Irakul pt a-i căuta pe teroriști”, imediat au venit cu altă minciună sfruntată: “Invadăm Irakul pt a-l dezarma de bombele nucleare pe care le deține!”.”