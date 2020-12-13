© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Конец эпохи лжи». Единая Русь. Тартария. Ядерная война 19 века https://youtu.be/lUFeG7Dtn4Q
Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Читает Автор.
Фрагмент: «Время неумолимо мчит в Вечность, прокладывая Путь к Свету! Однозначно понятно, что этот мир изжил себя, сознание миллиардов оскудело и деградировало под натиском сил Тьмы и их чёрных служителей. Рептилии в панике придумывают всё новые сценарии по уничтожению Руси, но все их планы летят в бездну! Основной их задачей сегодня является выход Антихриста и повальная метка зверя: чипирование. Вот и торопятся они развязать последнюю войну, чтобы в конце — явить своего подлеца с лицом «миротворца», или «миротворицы». Этакий добрый дядя «Моше», или тётя с косой в паре с ним, или отдельно — выйдет и всех успокоит, разпределит мировой продукт, всех уравняет и пометит, как товар, штрих-кодом на лбу, или наночипом...»
(Виктория ПреобРАженская. «Конец эпохи лжи», 11.03.2015 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/konec-epohi-lzhi ).
СМОТРИТЕ НА «BRIGHTEON» ВСЕ ВИДЕО КАНАЛА «VictoriaRA» — https://www.brighteon.com/channels/victoriara
Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/08/16/viktoriya-preobrazhenskaya-konec-epohi-lzhi-edinaya-rus-tartariya-yadernaya-vojna-19-veka-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием лишь только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.