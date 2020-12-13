Виктория ПреобРАженская. «Конец эпохи лжи». Единая Русь. Тартария. Ядерная война 19 века https://youtu.be/lUFeG7Dtn4Q

Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Читает Автор.

Фрагмент: «Время неумолимо мчит в Вечность, прокладывая Путь к Свету! Однозначно понятно, что этот мир изжил себя, сознание миллиардов оскудело и деградировало под натиском сил Тьмы и их чёрных служителей. Рептилии в панике придумывают всё новые сценарии по уничтожению Руси, но все их планы летят в бездну! Основной их задачей сегодня является выход Антихриста и повальная метка зверя: чипирование. Вот и торопятся они развязать последнюю войну, чтобы в конце — явить своего подлеца с лицом «миротворца», или «миротворицы». Этакий добрый дядя «Моше», или тётя с косой в паре с ним, или отдельно — выйдет и всех успокоит, разпределит мировой продукт, всех уравняет и пометит, как товар, штрих-кодом на лбу, или наночипом...»

(Виктория ПреобРАженская. «Конец эпохи лжи», 11.03.2015 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/konec-epohi-lzhi ).

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https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

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Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/08/16/viktoriya-preobrazhenskaya-konec-epohi-lzhi-edinaya-rus-tartariya-yadernaya-vojna-19-veka-video/



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