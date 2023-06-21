Mark Passio spricht über Souveränität, Selbstverteidigung, Meditation/Kontemplation und Anarchie

Ich bin über dieses Video gestoßen und hatte den Impuls es zu übersetzen.

Hier spricht Mark Passio unter anderem über Souveränität, Selbstverteidigung, dem Unterschied zwischen Meditation / Kontemplation und Anarchie.

Mein weiteres Schaffen findet ihr auf:

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