Mark Passio spricht über Souveränität, Selbstverteidigung, Meditation/Kontemplation und Anarchie

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Ich bin über dieses Video gestoßen und hatte den Impuls es zu übersetzen.
Hier spricht Mark Passio unter anderem über Souveränität, Selbstverteidigung, dem Unterschied zwischen Meditation / Kontemplation und Anarchie.
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