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B.I.G. News 57. Провокации
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161 views • January 07, 2022
🧔👩 B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
🗣 В этом выпуске обсудили:
• Ситуацию в Казахстане, и как это касается России;
• Игры с системой;
• Позицию Джоковича;
• Эвтаназию и медицинскую кормушку;
• Угрозы канадцам лишением марихуаны 😂;
• Почему хотят уколоть всех;
• Что дальше.
Упомянутый в эфире пост о масках https://www.instagram.com/p/CCnfhXEhUpU/
📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 56. Совершенно секретно https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/
• B.I.G. News 55. Новости с полей https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-55/
• B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-54/
• B.I.G. News 53. Держим строй https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-53/
• B.I.G. News 52. Остановите, Вите надо выйти https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-52/
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— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
🗣 В этом выпуске обсудили:
• Ситуацию в Казахстане, и как это касается России;
• Игры с системой;
• Позицию Джоковича;
• Эвтаназию и медицинскую кормушку;
• Угрозы канадцам лишением марихуаны 😂;
• Почему хотят уколоть всех;
• Что дальше.
Упомянутый в эфире пост о масках https://www.instagram.com/p/CCnfhXEhUpU/
📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 56. Совершенно секретно https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/
• B.I.G. News 55. Новости с полей https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-55/
• B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-54/
• B.I.G. News 53. Держим строй https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-53/
• B.I.G. News 52. Остановите, Вите надо выйти https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-52/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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