© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
McCullough: Κάτι Τεράστιο Συμβαίνει!
Follow
1
Share
Report
65 views • November 13, 2021
Ο Peter McCullough μιλάει για τον προσεκτικό σχεδιασμό της λεγόμενης πανδημίας, καθώς και το βιβλίο
"Ο Covid-19 και τα Παγκόσμια Αρπακτικά: Εμείς Είμαστε τα Θηράματα"
https://www.barnesandnoble.com/w/covid-19-and-the-global-predators-peter-breggin/1140165965
Θα μας βρείτε εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
🔗Telegram: t.me/eternalnow_blog
κι εδώ θα βρείτε το πρωτότυπο βίντεο:
https://twitter.com/MsandristBuster/status/1457622732581982209
"Ο Covid-19 και τα Παγκόσμια Αρπακτικά: Εμείς Είμαστε τα Θηράματα"
https://www.barnesandnoble.com/w/covid-19-and-the-global-predators-peter-breggin/1140165965
Θα μας βρείτε εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
🔗Telegram: t.me/eternalnow_blog
κι εδώ θα βρείτε το πρωτότυπο βίντεο:
https://twitter.com/MsandristBuster/status/1457622732581982209
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.