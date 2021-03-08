Opruieropa Leo Stoter roept weer op tot geweld!

Opruieropa Leo Stoter heeft er vandaag zin in, hij gaat weer koffie drinken in Amsterdam.

Maar voordat hij onderweg gaat wil hij nog even gezellig praten op Facebook en dat ontaard al gelijk weer in opruien, schelden en dreigen.

Ook onze meer dan gewaardeerde vriend John Wick krijgt de wind van voren. Niet zo slim Leo!

De dag is dus al stormachtig voor opgefokte Leo begonnen, dat belooft veel!