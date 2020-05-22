Policía de EEUU denuncia maltrato y abuso de la autoridad sobre el pueblo

Greg Anderson tiene lo que hay que tener, sabe cual es el propósito de ser policía. No se acobardó y dijo lo que muchos deberían. Ojala sirva de ejemplo para otros oficiales de las fuerzas armadas que atentan contra el pueblo.No obstante, parece que Greg Anderson va a tener problemas por publicar este vídeo. Lo que sigue es un comunicado Oficial del Departamento de Policía de Puerto de Seattle en EEUU:Gracias por mirar nuestra página web. Lo más probable es que ahora mismo esté buscando publicar algo sobre cómo el Departamento de Policía del Puerto de Seattle está manejando las acusaciones contra el Oficial Greg Anderson. Entiendo la frustración y la rabia que mucha gente siente en este momento de la historia de nuestro país por la forma en que nuestro mundo se está poniendo patas arriba de tantas maneras significativas. Y no hay mucho que ninguno de nosotros pueda hacer excepto ser paciente mientras trabajamos como país para tener este virus bajo control.El oficial Greg Anderson está en licencia administrativa remunerada mientras investigamos las acusaciones de que violó nuestra política sobre el uso de los medios sociales. Contraté a Greg, y él y yo siempre hemos tenido una relación de respeto mutuo. Ese respeto continúa hasta hoy. Es claramente un buen oficial de policía y un americano excepcional. Dicho esto, como oficial de policía que lleva uno de nuestros uniformes, su derecho a hablar tiene limitaciones que conoce bien y que ha entendido desde que se unió a la profesión de policía. Greg siempre ha tenido la capacidad de expresar sus opiniones sobre lo que pasa en el país como todos los demás americanos. Sin embargo, no se le permite hacerlo mientras está de servicio, llevando nuestro uniforme, nuestra placa y conduciendo nuestro coche patrulla. Todos los policías del país lo entienden. Personalmente le dije esto a Greg y le dije que apoyaría su derecho a hablar de estos temas siempre y cuando lo hiciera sin reclamar ninguna afiliación a nuestro departamento de policía. Greg ha elegido este curso de acción incluso después de que él y yo hablamos y sabiendo también que sus acciones estaban fuera de la política bien establecida.Durante 43 años he servido en la profesión de policía y planeo hacerlo durante un par de años más. He estado orgulloso de servir junto a los héroes a lo largo de mi carrera. Trabajo con más de 120 de ellos ahora mismo en el Departamento de Policía del Puerto de Seattle. Pero otros 20 de mis héroes tienen sus nombres en las paredes de los monumentos a los oficiales de paz en Washington, DC y en Phoenix, AZ, donde serví 32 años con la Patrulla Estatal de Arizona. Estos hombres eran mis colegas… eran mis amigos. Esta semana es la Semana Nacional de la Policía y el viernes 15 de mayo es el Día Nacional de la Memoria de los Oficiales de Paz. Mientras defiende a Greg esta semana, por favor, tómese el tiempo de recordar también a todos los héroes que han dado sus vidas sirviendo y protegiendo a otros.Es triste que nos hayamos convertido en un país tan dividido porque si nos conociera a mí y a los hombres y mujeres que trabajan en nuestro departamento de policía, vería que en muchos aspectos no somos tan diferentes. En mi caso, la principal forma en que somos diferentes es que tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos mis oficiales hagan lo que todos firmamos, que es proteger y servir a todos los americanos. Y hacerlo mientras se adhieren a nuestro entrenamiento y a todas nuestras políticas.Gracias por tomarse el tiempo de revisar nuestro sitio web y espero que esta información proporcione alguna perspectiva adicional.Jefe Rod CoveyDepartamento de Policía del Puerto de Seattle