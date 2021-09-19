Debate público tema Pandemia Covid19 - Septiembre 2021

El debate del 18/09/2021 entre los representantes de la versión oficial en España y los médicos que opinan diferente. Vergonzosamente, cuando los médicos tildados de "negacionistas" mostraron los datos oficiales de los efectos de las vacunas, los "oficialistas" se hicieron los ofendidos y se marcharon del debate. Es que no tenían argumentos para contestar a eso. Quizás no pensaban lo preparados que iban a venir los otros. Sólo saben repetir como loros "las vacunas son eficaces y seguras" cuando cualquier curva estadística muestra todo lo contrario. Viendo este debate, la falsedad del relato oficial queda totalmente en evidencia.

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