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Pas de forest sur la terre plate? - No forest on flat earth?(english version)
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30 views • December 23, 2020
link https://youtu.be/Jmb3eUKQCFk
L'argument central proposé par le film, qui a été créé par un chercheur de Crimée, est que les forêts que nous avons sur Terre aujourd'hui ne sont que de minuscules vestiges d'un monde qui abritait autrefois d'énormes arbres qui ont pris des proportions épiques.
La vidéo suggère que les preuves de ces «vraies» forêts peuvent être vues sous la forme de sites tels que la célèbre butte connue sous le nom de «Devil's Tower».
Tout au long du film, le public voit un barrage de vues arboricoles telles qu'une souche ou un arbre en décomposition juxtaposés à des formations géologiques qui se ressemblent étrangement.
Par exemple, une image compare le contour accidenté d'une chaîne de montagnes à la forme apparemment aléatoire d'une souche d'arbre pourrie comme preuve de la théorie.
Le film soutient qu'il n'y a aucune différence réelle et que les formations rocheuses massives trouvées dans le monde entier sont en fait un aperçu d'un passé lointain où la planète se vantait de forêts géantes.
Quant à ce qui a causé la disparition des puissantes forêts, le film tisse un récit complexe entourant une technologie ancienne avancée qui a mal tourné en raison de la cupidité et de la guerre, ainsi que du désir des `` pouvoirs en place '' de cacher la vérité sur le fait que la Terre est plate.
Les sceptiques qui ont été mis au courant de la théorie marginale se sont moqués d'une telle idée et l'ont largement rejetée comme un concept ridicule à égalité avec le complot de la Terre plate.
Cependant, il s'est avéré extrêmement populaire, le film original recueillant près de 500000 téléspectateurs, tandis qu'une `` traduction en anglais '' du film, qui vise à contourner l'accent épais du narrateur, a été regardée par près de 750000 personnes.
Et, depuis son entrée en scène il y a des mois, le film a créé une tempête de feu dans la communauté Flat Earth avec d'innombrables vidéos et articles de blog examinant toutes sortes de minuties entourant la façon dont le concept `` sans forêts '' s'inscrit dans le cadre de la théorie du complot tant décriée. .
Alors que les scientifiques peuvent dire que les `` révélations '' trouvées dans le film sont risibles, les sociologues verront sans aucun doute une mine d'or d'idées dans la manière dont le film a résonné si profondément auprès de tant de gens.
En effet, malgré sa prémisse scandaleuse, la longue présentation a un moyen de semer une petite graine de doute dans l'esprit des téléspectateurs imaginatifs qui ont réussi à engendrer une véritable forêt de spéculation semblable aux puissants arbres anciens décrits dans le film.
En fait, soit comme une déclaration ironique sur la nature de la vérité et des faits dans le monde d'aujourd'hui, soit comme un véritable témoignage de croyance, le film a même inspiré des t-shirts et d'autres marchandises déclarant que, comme le dit le film, `` il n'y a pas de forêts sur Terre plate. '
Bien qu'elle n'atteigne peut-être jamais les sommets de la théorie de la Terre plate, il semble que l'hypothèse du `` pas de forêt '' ne fait que commencer à se développer et ne fera que s'agrandir à mesure que le mot de l'idée merveilleuse continue de se répandre.
L'argument central proposé par le film, qui a été créé par un chercheur de Crimée, est que les forêts que nous avons sur Terre aujourd'hui ne sont que de minuscules vestiges d'un monde qui abritait autrefois d'énormes arbres qui ont pris des proportions épiques.
La vidéo suggère que les preuves de ces «vraies» forêts peuvent être vues sous la forme de sites tels que la célèbre butte connue sous le nom de «Devil's Tower».
Tout au long du film, le public voit un barrage de vues arboricoles telles qu'une souche ou un arbre en décomposition juxtaposés à des formations géologiques qui se ressemblent étrangement.
Par exemple, une image compare le contour accidenté d'une chaîne de montagnes à la forme apparemment aléatoire d'une souche d'arbre pourrie comme preuve de la théorie.
Le film soutient qu'il n'y a aucune différence réelle et que les formations rocheuses massives trouvées dans le monde entier sont en fait un aperçu d'un passé lointain où la planète se vantait de forêts géantes.
Quant à ce qui a causé la disparition des puissantes forêts, le film tisse un récit complexe entourant une technologie ancienne avancée qui a mal tourné en raison de la cupidité et de la guerre, ainsi que du désir des `` pouvoirs en place '' de cacher la vérité sur le fait que la Terre est plate.
Les sceptiques qui ont été mis au courant de la théorie marginale se sont moqués d'une telle idée et l'ont largement rejetée comme un concept ridicule à égalité avec le complot de la Terre plate.
Cependant, il s'est avéré extrêmement populaire, le film original recueillant près de 500000 téléspectateurs, tandis qu'une `` traduction en anglais '' du film, qui vise à contourner l'accent épais du narrateur, a été regardée par près de 750000 personnes.
Et, depuis son entrée en scène il y a des mois, le film a créé une tempête de feu dans la communauté Flat Earth avec d'innombrables vidéos et articles de blog examinant toutes sortes de minuties entourant la façon dont le concept `` sans forêts '' s'inscrit dans le cadre de la théorie du complot tant décriée. .
Alors que les scientifiques peuvent dire que les `` révélations '' trouvées dans le film sont risibles, les sociologues verront sans aucun doute une mine d'or d'idées dans la manière dont le film a résonné si profondément auprès de tant de gens.
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Bien qu'elle n'atteigne peut-être jamais les sommets de la théorie de la Terre plate, il semble que l'hypothèse du `` pas de forêt '' ne fait que commencer à se développer et ne fera que s'agrandir à mesure que le mot de l'idée merveilleuse continue de se répandre.
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