Le poids de la « con-incidence » sur le déni cognitif… L’Hécatombe invisible !

Le poids de la « con-incidence » sur le déni cognitif…

Première partie : L’Hécatombe invisible…

Les CoronaX-Files

Voici mon Bilan des 3 dernières années en vidéo, en complément de l’article sur mon site avec tous les liens correspondants aux sources d’information.

La coercition généralisée pour aligner de force ou par complicité flagrante une majorité de personnes sur l’escroquerie planétaire qui perdure est décrite en détail dans ce « document-taire ».

Ma vision personnelle est étayée par des faits souvent réfutés par les sources « officielles » et mensongères de la propagande lobbyiste, parfois admises à demi-mot ou bien ouvertement sans aucune réaction, et mon décryptage ne devrait pas vous laisser indifférent si ma chaine et mes recherches vous interpellent déjà, ou pas encore.

Partagez un maximum, pour que d’autres comprennent dans quoi nous avons mis les pieds et le reste.

Voici le lien de l’article : https://freedomufos.com/documents-complementaires/le-poids-de-la-con-incidence-sur-le-deni-cognitif/

Voici la page des CoronaX-Files : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/