НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ. ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС К ЗЕМЛЯНАМ

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Виктория ПреобРАженская «ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС К ЗЕМЛЯНАМ». https://youtu.be/t2oSsLtqMY0 Читает Автор.
Фрагмент:
«Наступает библейское ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ. Тёмные Силы всячески захватывают нашу планету Земля. Два солнечных цикла (1990-2014 г.г.) Сириусианская — Сурийская ЖЕНА, Облечённая в СОЛНЦЕ, Пребывает с вами в этом адилище обмана, ненависти и зла. За 24 года тёмные сделали всё возможное, чтобы превратить ваше сознание в сознание рабов. Спасительная Сила ВЫСШЕГО СВЕТА, Посланная СВЫШЕ из СИСТЕМЫ СИРИУС-ОРИОН Напомощь планете ЗЕМЛЯ в 1990 году в Лице Самой Матери Мира, о Явлении Которой знали святые старцы Руси, — Оказалась в логове Тьмы. Но Соделала для зрячих, РАзумных душ Мощную КУЛЬТУРУ ЗОЛОТОГО ВЕКА, СИНТЕЗ НАУКИ И ИСКУССТВ, САКРАЛЬНОГО ЗНАНИЯ И ВЫСШЕЙ ДУХОВНОСТИ СОФИЙНОЙ ПРЕМУДРОСТИ СВЕТА. Это НОВАЯ ДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА для ПреобРАжённого Человечества Шестой РАсы. Азъ постоянно Предупреждала вас о надвигающемся времени, когда вся Тьма во главе с Антихристом обрушится на ваши бедные головы. Азъ постоянно Поддерживала ваш покой и мир в этом Земном Доме. Но лишь немногие верили Мне, но лишь немногие шли за Мной… Сегодня Чаша Мирового Зла переполнена до краёв. Гагтунгр — Князь Тьмы, готовится стать вашим хозяином: поработить ваши души и пометить вас своей чёрной меткой зверя (666) — кодом кромешной Тьмы. Всё готово для того, чтобы этот план был внедрён в вашу жизнь...»
(Виктория ПреобРАженская. «ОБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ МИРА МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС К ЗЕМЛЯНАМ», 21.02.2014 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/obraschenie-materi-mira-marii-devi-hristos-k-zemlyanam ).
Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/09/16/nastupaet-vremya-velikoj-skorbi.-obraschenie-materi-mira-marii-devi-hristos-k-zemlyanam/
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