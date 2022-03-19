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Игорь Стрелков: Донбасская Цусима – конец команды Путина (3.03.21)
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238 views • March 19, 2022
Прямой эфир на РОЙ ТВ 3 марта 2021 г.
0:35 - что происходит в Донбассе, будет ли наступление.
3:00 -письма с Донбасса
6:00 -Стрелков для меня не новость плачевное состоянии армии ДНР
7:20 - не боеспособность корпусов ДНР ни для кого не тайна ,кроме населения России и ,возможно, Путина.
8:25 - одна потёмкинская деревня вместо страны, на Донбассе принимает самые уродливые формы. никто ни за что не отвечает.
9:35 - подробности боеспособности армии ДНР
10:50 - вмешается ли РФ это вопрос
12:30 - про беспилотники
12:40 - у некоторых моих коллег начинается просветление "Оказывается Украина не будет выполнять Минские соглашения"
14:50 - Россия будет иметь всего один козырь перед Украиной "Ракетные войска"
16:00 - Кремлёвские идиоты просрали 6 лет
16:30 - если будут полумеры в Донбассе - это приведёт к огромным потерям и отсутствию результата
17:20 - в случае полу вмешательства будет большая кровь и военные потери
17:53 - про Российско-Японскую войну
21:00 - про Николая 2
23:50 - снаряды не взрывались
24:50 -война в Донбассе обострит Сирию
27:30 - текст Караганова "Хорошо, что мы не взяли Украину в 2014"
28:20 - Стрелков анализирует текст Караганова
32:40 - надеюсь пример Милошевича приведёт Путина в чувство.
35:25 - если 3 русских государства не объединятся. то деградация будет только нарастать везде и в РФ, и в РБ, и на Украине.
36:49 - почему может начаться война в Донбассе
39:40 - американцы только начинают, они хотят оставить лазейку для элит Путина
41:00 - протокол по которому гнали Милошевича. Путин повторяет.
41:40 - сравнение ополчения ДНР, как могут Путину отчитаться о ситуации в ДНР
43:00 - всем людям. кто имеет деньги за границей оставлена лазейка, у нас не дееспособный гос аппарат, про откаты в РФ
44:30 - рыба гниёт с головы. про систему Путина отрицательного отбора
46:20 - как будут воевать генералы, генералы требуют по 10 тыс. у.е. за сокрытие должностных преступлений
47:15 - громкие посадки в РФ это среднее звено элиты, как надо чистить элиту, нужно было посадить Сердюкова
48:55 - мы входим в период серьёзных потрясений. а госс аппарат не готов.
50:20 - что такое Русский мир?
51:00 - ситуации 2014 года уже не будет
52:00 - если гитлера не добить война не кончится никогда
52:20 - на Украине можно навести порядок
53:15 - если бы меня призвали я бы пошёл воевать
54:00 - нужно признать республики Донбасса
54:40 - если Путин сдаст Донбасс это будет его последнее предательство
56:00 - про беспилотник "Это надо сделать!"
57:00 - о событиях в Горловки 20 февраля
59:50 - что будет , если падёт Лукашенко
1:00:45 - почему нельзя всё решить без войны.
1:03:10 - кто был ударной силой свержения Милошевича
1:04:40 - про Прилепина
1:05:45 - как будет развиваться война в Донбассе, большой разбор Стрелкова
1:10:30 - единственное преимущества РФ это ракетные войска.
1:12:20 - я не пораженец, я оборонец. Тайна третьей планеты. Зелёный
Источник: РОЙ ТВ https://www.youtube.com/channel/UC7wqeVwzexXNUb25RqxtoeA
0:35 - что происходит в Донбассе, будет ли наступление.
3:00 -письма с Донбасса
6:00 -Стрелков для меня не новость плачевное состоянии армии ДНР
7:20 - не боеспособность корпусов ДНР ни для кого не тайна ,кроме населения России и ,возможно, Путина.
8:25 - одна потёмкинская деревня вместо страны, на Донбассе принимает самые уродливые формы. никто ни за что не отвечает.
9:35 - подробности боеспособности армии ДНР
10:50 - вмешается ли РФ это вопрос
12:30 - про беспилотники
12:40 - у некоторых моих коллег начинается просветление "Оказывается Украина не будет выполнять Минские соглашения"
14:50 - Россия будет иметь всего один козырь перед Украиной "Ракетные войска"
16:00 - Кремлёвские идиоты просрали 6 лет
16:30 - если будут полумеры в Донбассе - это приведёт к огромным потерям и отсутствию результата
17:20 - в случае полу вмешательства будет большая кровь и военные потери
17:53 - про Российско-Японскую войну
21:00 - про Николая 2
23:50 - снаряды не взрывались
24:50 -война в Донбассе обострит Сирию
27:30 - текст Караганова "Хорошо, что мы не взяли Украину в 2014"
28:20 - Стрелков анализирует текст Караганова
32:40 - надеюсь пример Милошевича приведёт Путина в чувство.
35:25 - если 3 русских государства не объединятся. то деградация будет только нарастать везде и в РФ, и в РБ, и на Украине.
36:49 - почему может начаться война в Донбассе
39:40 - американцы только начинают, они хотят оставить лазейку для элит Путина
41:00 - протокол по которому гнали Милошевича. Путин повторяет.
41:40 - сравнение ополчения ДНР, как могут Путину отчитаться о ситуации в ДНР
43:00 - всем людям. кто имеет деньги за границей оставлена лазейка, у нас не дееспособный гос аппарат, про откаты в РФ
44:30 - рыба гниёт с головы. про систему Путина отрицательного отбора
46:20 - как будут воевать генералы, генералы требуют по 10 тыс. у.е. за сокрытие должностных преступлений
47:15 - громкие посадки в РФ это среднее звено элиты, как надо чистить элиту, нужно было посадить Сердюкова
48:55 - мы входим в период серьёзных потрясений. а госс аппарат не готов.
50:20 - что такое Русский мир?
51:00 - ситуации 2014 года уже не будет
52:00 - если гитлера не добить война не кончится никогда
52:20 - на Украине можно навести порядок
53:15 - если бы меня призвали я бы пошёл воевать
54:00 - нужно признать республики Донбасса
54:40 - если Путин сдаст Донбасс это будет его последнее предательство
56:00 - про беспилотник "Это надо сделать!"
57:00 - о событиях в Горловки 20 февраля
59:50 - что будет , если падёт Лукашенко
1:00:45 - почему нельзя всё решить без войны.
1:03:10 - кто был ударной силой свержения Милошевича
1:04:40 - про Прилепина
1:05:45 - как будет развиваться война в Донбассе, большой разбор Стрелкова
1:10:30 - единственное преимущества РФ это ракетные войска.
1:12:20 - я не пораженец, я оборонец. Тайна третьей планеты. Зелёный
Источник: РОЙ ТВ https://www.youtube.com/channel/UC7wqeVwzexXNUb25RqxtoeA
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