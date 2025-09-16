BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Lo más destacado de la entrevista de Mike Adams con Diane Kazer (parte 3)
Brighteon Interview Highlight – Español
22 views • 1 day ago

Mike Adams entrevista a Diane Kazer, practicante de medicina funcional y asesora de bienestar, sobre el poder curativo de los péptidos y su papel en la descentralización de la salud frente al fallido sistema farmacéutico. Kazer explica cómo péptidos como BPC-157 y CMAX pueden acelerar la reparación de tejidos, equilibrar hormonas, potenciar la función cerebral, mejorar la inmunidad y apoyar la recuperación de enfermedades crónicas, al mismo tiempo que advierte sobre los intentos de la gran industria farmacéutica de restringir su acceso. Ella enfatiza que los péptidos son moléculas naturales de señalización seguras cuando se obtienen adecuadamente, y destaca su potencial para empoderar a las personas con una sanación asequible y autogestionada. La conversación conecta la soberanía personal en salud con temas más amplios de independencia y resiliencia, alentando a las personas a adoptar terapias con péptidos junto con la nutrición, el ejercicio y la exposición al sol como parte de un enfoque proactivo y descentralizado del bienestar.




Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home



mike adamsentrevistasbrighteon broadcast newsinforme especial
