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23.04.2021 Ходить или не ходить в храмы? (Выпуск № 199 часть I (1)).
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6890 views • April 23, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:54 Чудеса на Божественной литургии. https://www.youtube.com/watch?v=p1rBzxevUMY.
09:00 Письмо слушателя. Ходить или не ходить в храмы.
13:54 крещение мирским чином. https://www.youtube.com/watch?v=1J_ldOrnSOc&;feature=youtu.be.
24:33 Тайна которую Господь Не Откроет нам. Лишь немногим Святым Отцам была приоткрыта эта тайна. https://www.youtube.com/watch?v=92u7AmpPNUs.
40:58 Предсказания 2021. Афонский Старец Стефан. Берегите Свои Дома. Они Скоро Приедут. https://www.youtube.com/watch?v=AM83IEUT5AE.
57:20 Спросите дядю Вову. Почему у животных нет кариеса. https://www.youtube.com/watch?v=K8KDUvOG4oU.
01:00:01 Мозаика Пенроуза, бесконечная и неповторимая [Veritasium]. https://www.youtube.com/watch?v=gqlnXRxV32o.
01:07:29 Теория шести рукопожатий [Veritasium]. https://www.youtube.com/watch?v=JpXcrIcJWUg.
01:15:11 Смотрите "Куриный гипноз. Что такое гипноз в вашем понимании?". https://youtu.be/a1KJr68-5f0.
01:19:23 Иллюзия истины [Veritasium]. https://www.youtube.com/watch?v=euvm457f6cU.
Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы: в нынешней эпидемиологической ситуации, ходить или не ходить в храмы; почему Бог рано забирает к себе хороших людей, почему умирают младенцы, почему у так называемых «хороших» людей «хорошая жизнь. Послушаем предсказание Афонского старца Стефана. Узнаем почему у животных нет кариеса, рассмотрим гипноз на примере птиц. Обсудим теорию шести рукопожатий.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:54 Чудеса на Божественной литургии. https://www.youtube.com/watch?v=p1rBzxevUMY.
09:00 Письмо слушателя. Ходить или не ходить в храмы.
13:54 крещение мирским чином. https://www.youtube.com/watch?v=1J_ldOrnSOc&;feature=youtu.be.
24:33 Тайна которую Господь Не Откроет нам. Лишь немногим Святым Отцам была приоткрыта эта тайна. https://www.youtube.com/watch?v=92u7AmpPNUs.
40:58 Предсказания 2021. Афонский Старец Стефан. Берегите Свои Дома. Они Скоро Приедут. https://www.youtube.com/watch?v=AM83IEUT5AE.
57:20 Спросите дядю Вову. Почему у животных нет кариеса. https://www.youtube.com/watch?v=K8KDUvOG4oU.
01:00:01 Мозаика Пенроуза, бесконечная и неповторимая [Veritasium]. https://www.youtube.com/watch?v=gqlnXRxV32o.
01:07:29 Теория шести рукопожатий [Veritasium]. https://www.youtube.com/watch?v=JpXcrIcJWUg.
01:15:11 Смотрите "Куриный гипноз. Что такое гипноз в вашем понимании?". https://youtu.be/a1KJr68-5f0.
01:19:23 Иллюзия истины [Veritasium]. https://www.youtube.com/watch?v=euvm457f6cU.
Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы: в нынешней эпидемиологической ситуации, ходить или не ходить в храмы; почему Бог рано забирает к себе хороших людей, почему умирают младенцы, почему у так называемых «хороших» людей «хорошая жизнь. Послушаем предсказание Афонского старца Стефана. Узнаем почему у животных нет кариеса, рассмотрим гипноз на примере птиц. Обсудим теорию шести рукопожатий.
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