© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
04.06.2021 Чтобы успешно достигать цели, нужно наступать, а не обороняться (Выпуск № 204 часть I (2)).
Follow
4
Share
Report
4849 views • June 03, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:48 Письмо слушателя. Уколотые в церкви.
05:44 Настоятель афонского монастыря Св. Павла старец Парфений - о прививке от коронавируса. https://www.youtube.com/watch?v=Oa2dMbu2xPU.
09:59 РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЖЕ-СТАРЦУ СЕРГИЮ ЗАВЕРШЕНО/ РОМАНОВА ПОСАДЯТ?/ ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ КЛЕЙНИК-УГОЛОВНИК? https://www.youtube.com/watch?v=sWATGqvSBpU.
21:27 ШОК!!! Отец брошен в тюрьму за отказ признать дочь мальчиком. https://t.me/PRAVDASILNEE/923.
27:25 Уральские зэки записали рэп ролик в поддержку вакцинации Спутником V. https://www.youtube.com/watch?v=BKAxuchKgZU.
31:00 Профессор, Нобелевский лауреат: нет шансов на выживание для тех, кто привит. https://yandex.ru/turbo/lentachel.ru/s/news/2021/05/23/professor-nobelevskiy-laureat-net-shansov-na-vyzhivanie-dlya-teh-kto-privit.html.
33:35 Вся Европа начинает путешествовать по новым правилам с 1 июля. https://zen.yandex.ru/media/otpuskvitalii/vsia-evropa-nachinaet-puteshestvovat-po-novym-pravilam-s-1-iiulia-60a6d1b12a445c5fd0c9fa62.
34:47 НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 2.0 ВОЗ И МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. http://rainboway.info/2021/05/nyurnbergskij-protsess-2-0/#more-41852.
35:50 Проповедь Василия Новикова и монаха Авеля о пагубности принятия номеров и других совр. Документов. https://www.youtube.com/watch?v=BwhO2_xtBIE.
44:18 Как отказаться от принудительной вакцинации на основании Конституции на законных основаниях. https://www.youtube.com/watch?v=-2RFLzBdUMc.
Сегодня мы послушаем настоятеля афонского монастыря Св. Павла старец Парфений - о прививке от коронавируса. Также поговорим о Сергии Романове, о том, как в средствах массовой информации продвигается пропаганда вакцинации, увидим, что отца судят за то, что он свою несовершеннолетнюю дочь называет «дочерью», и не дает ей сменить пол. Посмотрим проповедь Василия Новикова и монаха Авеля о пагубности принятия номеров и других современных документов. Посмотрим сюжет о том, как отказаться от принудительной вакцинации на основании Конституции на законных основаниях.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:48 Письмо слушателя. Уколотые в церкви.
05:44 Настоятель афонского монастыря Св. Павла старец Парфений - о прививке от коронавируса. https://www.youtube.com/watch?v=Oa2dMbu2xPU.
09:59 РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЖЕ-СТАРЦУ СЕРГИЮ ЗАВЕРШЕНО/ РОМАНОВА ПОСАДЯТ?/ ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ КЛЕЙНИК-УГОЛОВНИК? https://www.youtube.com/watch?v=sWATGqvSBpU.
21:27 ШОК!!! Отец брошен в тюрьму за отказ признать дочь мальчиком. https://t.me/PRAVDASILNEE/923.
27:25 Уральские зэки записали рэп ролик в поддержку вакцинации Спутником V. https://www.youtube.com/watch?v=BKAxuchKgZU.
31:00 Профессор, Нобелевский лауреат: нет шансов на выживание для тех, кто привит. https://yandex.ru/turbo/lentachel.ru/s/news/2021/05/23/professor-nobelevskiy-laureat-net-shansov-na-vyzhivanie-dlya-teh-kto-privit.html.
33:35 Вся Европа начинает путешествовать по новым правилам с 1 июля. https://zen.yandex.ru/media/otpuskvitalii/vsia-evropa-nachinaet-puteshestvovat-po-novym-pravilam-s-1-iiulia-60a6d1b12a445c5fd0c9fa62.
34:47 НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 2.0 ВОЗ И МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. http://rainboway.info/2021/05/nyurnbergskij-protsess-2-0/#more-41852.
35:50 Проповедь Василия Новикова и монаха Авеля о пагубности принятия номеров и других совр. Документов. https://www.youtube.com/watch?v=BwhO2_xtBIE.
44:18 Как отказаться от принудительной вакцинации на основании Конституции на законных основаниях. https://www.youtube.com/watch?v=-2RFLzBdUMc.
Сегодня мы послушаем настоятеля афонского монастыря Св. Павла старец Парфений - о прививке от коронавируса. Также поговорим о Сергии Романове, о том, как в средствах массовой информации продвигается пропаганда вакцинации, увидим, что отца судят за то, что он свою несовершеннолетнюю дочь называет «дочерью», и не дает ей сменить пол. Посмотрим проповедь Василия Новикова и монаха Авеля о пагубности принятия номеров и других современных документов. Посмотрим сюжет о том, как отказаться от принудительной вакцинации на основании Конституции на законных основаниях.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.