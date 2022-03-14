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CDL130 - Nous sommes puissants au-delà de toute limite (NETTOYER IV) - Jean-Jacques Crèvecoeur
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20 views • March 14, 2022
13 mars 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL130:1
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Dans cette vidéo, je poursuis et j'approfondis le thème que je vous avais présenté la semaine dernière, à savoir la réalité des égrégores et des champs morphogénétiques en relation avec les pensées et les émotions que nous émettons en permanence, en tant qu'êtres humains. Champs qui peuvent influencer profondément, non seulement les autres êtres humains, mais aussi la santé et l'équilibre de la planète Terre.
Dans la dernière partie, je vous présente un petit aperçu des travaux de Marina Popovitch (1931 - 2017), surnommée l'astronaute visionnaire, ingénieure en aéronautique, théologienne et physicienne quantique qui a été une pilote d'essai russe pendant de nombreuses années avant de se tourner vers l'étude des phénomènes plus subtils en relation avec nos facultés psychiques. Une fois de plus, nous y trouverons des confirmations que nos pensées ont une influence majeure sur la réalité que nous vivons actuellement…
LE TEXTE DE MARIANNE WILLIAMSON :
Notre peur la plus profonde
n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur,
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants
au-delà de toutes limites.
C’est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus
Nous nous posons la question…
Qui suis-je, moi, pour être rayonnant,
radieux, talentueux et merveilleux ?
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.
Vous restreindre, vivre petit,
ne rend pas service au monde.
L’illumination n’est pas de vous rétrécir
pour éviter d’insécuriser les autres.
Nous sommes tous appelés à rayonner comme les enfants le font.
Nous sommes nés pour rendre manifeste
la gloire de Dieu qui est en nous.
Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus,
elle est en chacun de nous,
Et, au fur et à mesure que nous laissons rayonner notre propre lumière,
nous donnons inconsciemment aux autres
la permission de faire de même.
En nous libérant de notre propre peur,
notre puissance libère automatiquement les autres.
Marianne Williamson
Un retour à l’amour
QUELQUES RÉFÉRENCES CITÉES DANS CETTE VIDÉO :
— pour visionner la vidéo de Guilhem (et pas Guillaume !) Cayzac : Action spirituelle Paix en Ukraine : https://youtu.be/XFAWHBkA7Bk
— pour lire l'interview de Marina Popovitch par l'association espagnole Planeta Urbano : http://www.erenouvelle.fr/archives/2011/07/28/21688980.html
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Dans cette vidéo, je poursuis et j'approfondis le thème que je vous avais présenté la semaine dernière, à savoir la réalité des égrégores et des champs morphogénétiques en relation avec les pensées et les émotions que nous émettons en permanence, en tant qu'êtres humains. Champs qui peuvent influencer profondément, non seulement les autres êtres humains, mais aussi la santé et l'équilibre de la planète Terre.
Dans la dernière partie, je vous présente un petit aperçu des travaux de Marina Popovitch (1931 - 2017), surnommée l'astronaute visionnaire, ingénieure en aéronautique, théologienne et physicienne quantique qui a été une pilote d'essai russe pendant de nombreuses années avant de se tourner vers l'étude des phénomènes plus subtils en relation avec nos facultés psychiques. Une fois de plus, nous y trouverons des confirmations que nos pensées ont une influence majeure sur la réalité que nous vivons actuellement…
LE TEXTE DE MARIANNE WILLIAMSON :
Notre peur la plus profonde
n’est pas que nous ne soyons pas à la hauteur,
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants
au-delà de toutes limites.
C’est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus
Nous nous posons la question…
Qui suis-je, moi, pour être rayonnant,
radieux, talentueux et merveilleux ?
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.
Vous restreindre, vivre petit,
ne rend pas service au monde.
L’illumination n’est pas de vous rétrécir
pour éviter d’insécuriser les autres.
Nous sommes tous appelés à rayonner comme les enfants le font.
Nous sommes nés pour rendre manifeste
la gloire de Dieu qui est en nous.
Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus,
elle est en chacun de nous,
Et, au fur et à mesure que nous laissons rayonner notre propre lumière,
nous donnons inconsciemment aux autres
la permission de faire de même.
En nous libérant de notre propre peur,
notre puissance libère automatiquement les autres.
Marianne Williamson
Un retour à l’amour
QUELQUES RÉFÉRENCES CITÉES DANS CETTE VIDÉO :
— pour visionner la vidéo de Guilhem (et pas Guillaume !) Cayzac : Action spirituelle Paix en Ukraine : https://youtu.be/XFAWHBkA7Bk
— pour lire l'interview de Marina Popovitch par l'association espagnole Planeta Urbano : http://www.erenouvelle.fr/archives/2011/07/28/21688980.html
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— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
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