Öngyógyítás (HEAL) teljes film magyarul | agykontroll | pszichológia | Deepak Chopra | Joe Dispenza | Bruce Lipton

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8 views • November 26, 2021





A reményadó film bizonyítékokat mutat arra, hogy több hatalmunk van az egészségünk és az életünk felett, mint azt eddig hittük. A legújabb tudományos eredményekből kiderül, hogy nem vagyunk a megváltoztathatatlan gének áldozatai, és nem is kell beletörődnünk egy lesújtó prognózisba.



Az epigenetika, kvantumfizika, őssejt-biológia, energiagyógyászat, szellemgyógyászat, táplálkozástudomány, pszicho-neuro-immunológia, ajurvéda, akusztikus gyógyítás szemszögéből újfajta módon érthetjük meg az emberi test csodálatos természetét és a mindannyiunkban rejlő rendkívüli gyógyítót.



A HEAL nemcsak vezető tudósok és spirituális tanítók briliáns elméjét használja fel, hanem három embert is követ három valódi, nagyszabású gyógyulási úton. A gyógyulás rendkívül összetett és mélyen személyes lehet, de spontán módon, egy pillanat alatt is megtörténhet. Ezeken az inspiráló és érzelmes történeteken keresztül megtudjuk, mi működik, mi nem, és miért.



KIEMELT SZEREPLŐK:

Dr. Joe Dispenza, Dr. Deepak Chopra, Dr. Bruce Lipton, Anita Moorjani, Gregg Braden, Marianne Williamson (további szereplők részletesen lejjebb)



A FILM ELISMERÉSEI:

- Első helyen volt sokáig az iTunes top dokumentumfilmek ranglistáján

- Díjat nyert a Spirit, a Boston és a Maui filmfesztiválokon is



A FILM FEJEZETEI:

I.) Mi pontosan a test és elme közötti kapcsolat

II.) Fogadd el a diagnózist, de ne törődj bele a betegség várható lefolyásába

III.) Hagyományos orvoslás és alternatív gyógyászat

IV.) Meditáció és spiritualitás, a test és az elme közötti kapcsolat javításáért



NÉHÁNY TÉMA A FILMBEN:

- 9 dolog, amit a legsúlyosabb betegségekből sikerrel kigyógyulók mind használnak

- ​Gyógyszeripar leleplezése

- Tudományos bizonyítékok a test, lélek, tudat erejéről

- Betegségek kialakulásának 6 szakasza

- Mikor melyik a jobb: hagyományos orvoslás vagy holisztikus gyógyítás

- Kutatási eredmények a hagyományos és spirituális gyógymódokról

- A hit pozitív ereje és a nocebo hatás negatív következményei

- Hányféle stressz van, melyik milyen bajokért felelős

- Bizonyítható-e a meditáció gyógyító ereje



NÉHÁNY KÉRDÉS, AMIKRE VÁLASZT KAPUNK:

- A gyógyulásban mi az erősebb, a gyógyszer vagy a tudat? Mennyit számít a hit? Kinek az érdeke, hogy ne tudjuk a pontos választ?



- Az egészség csak egy receptnyire van? Vagy csak eladják nekünk az egészség ígéretét? Mikor hatékonyabb a vegyület vagy az elme ereje?



- Ha az emberek 40-75%-a gyógyul a placebótól, akkor az irántunk közömbös hatóanyag végzi-e jobban a gyógyítást vagy a test veleszületett öngyógyító képessége, amit hogyan lehet felturbózni?



- Feltétlenül hinnünk kell-e az orvosoknak? Mire elég a spiritualitás a gyógyulásban?



SZEREPLŐK RÉSZLETESEN:

A csillagozottaknak* van magyar könyve.

- Dr. Joe Dispenza*, bestseller író, kutató

- Dr. Deepak Chopra*, bestseller író, orvos, klinikai orvostudomány professzora

- Dr. Bruce Lipton*, Stanford, őssejt-biológus,

- Anita Moorjani* halálközeli élmény túlélő,

- Gregg Braden* 5x bestseller író, előadó

- Dr. Kelly Turner, Harvard, bestseller író, integratív onkológus, kutató, a Radical remission szerzője

- Marianne Williamson* 7x bestseller spirituális író, előadó

- Dr. David R. Hamilton, bestseller író, előadó, kutató vegyész

- Dr. Joan Borysenko, Harvard, pszicho-neuro-immunológus

- Dr. Kelly Brogan, MIT, holisztikus pszichiáter

- Dr. Jeffery Thompson kutató, pszicho-neuro-akusztikus terápia kidolgozója

- Michael Beckwith* lelkipásztor

- Peter Crone elmeépítész, ajurvéda gyakorló

- Dr. Mark Emerson, táplálkozás-szakértő, kiropraktőr

- Dr. Darren Weissman, holisztikus kiropraktőr

- Anthony William* gyógyító médium

- Rob Wergin transzformációs channelingelő gyógyító

- Dianne Porchia holisztikus spirituális terapeuta, több módszer kidolgozója

- Patti Penn, reiki mester, EFT-gyógyító, Dynamic Energy Tapping,

- Csak említve: Dr. Herbert Benson meditáció-kutató Az Öngyógyítás többszörös díjnyertes, inspirációs dokumentumfilm, ami egy tudományos és spirituális utazásra visz, ahol felfedezzük, hogy gondolataink, hiedelmeink és érzelmeink megváltoztatása hatással van az egészségünkre és gyógyulási képességünkre.A reményadó film bizonyítékokat mutat arra, hogy több hatalmunk van az egészségünk és az életünk felett, mint azt eddig hittük. A legújabb tudományos eredményekből kiderül, hogy nem vagyunk a megváltoztathatatlan gének áldozatai, és nem is kell beletörődnünk egy lesújtó prognózisba.Az epigenetika, kvantumfizika, őssejt-biológia, energiagyógyászat, szellemgyógyászat, táplálkozástudomány, pszicho-neuro-immunológia, ajurvéda, akusztikus gyógyítás szemszögéből újfajta módon érthetjük meg az emberi test csodálatos természetét és a mindannyiunkban rejlő rendkívüli gyógyítót.A HEAL nemcsak vezető tudósok és spirituális tanítók briliáns elméjét használja fel, hanem három embert is követ három valódi, nagyszabású gyógyulási úton. A gyógyulás rendkívül összetett és mélyen személyes lehet, de spontán módon, egy pillanat alatt is megtörténhet. Ezeken az inspiráló és érzelmes történeteken keresztül megtudjuk, mi működik, mi nem, és miért.KIEMELT SZEREPLŐK:Dr. Joe Dispenza, Dr. Deepak Chopra, Dr. Bruce Lipton, Anita Moorjani, Gregg Braden, Marianne Williamson (további szereplők részletesen lejjebb)A FILM ELISMERÉSEI:- Első helyen volt sokáig az iTunes top dokumentumfilmek ranglistáján- Díjat nyert a Spirit, a Boston és a Maui filmfesztiválokon isA FILM FEJEZETEI:I.) Mi pontosan a test és elme közötti kapcsolatII.) Fogadd el a diagnózist, de ne törődj bele a betegség várható lefolyásábaIII.) Hagyományos orvoslás és alternatív gyógyászatIV.) Meditáció és spiritualitás, a test és az elme közötti kapcsolat javításáértNÉHÁNY TÉMA A FILMBEN:- 9 dolog, amit a legsúlyosabb betegségekből sikerrel kigyógyulók mind használnak- ​Gyógyszeripar leleplezése- Tudományos bizonyítékok a test, lélek, tudat erejéről- Betegségek kialakulásának 6 szakasza- Mikor melyik a jobb: hagyományos orvoslás vagy holisztikus gyógyítás- Kutatási eredmények a hagyományos és spirituális gyógymódokról- A hit pozitív ereje és a nocebo hatás negatív következményei- Hányféle stressz van, melyik milyen bajokért felelős- Bizonyítható-e a meditáció gyógyító erejeNÉHÁNY KÉRDÉS, AMIKRE VÁLASZT KAPUNK:- A gyógyulásban mi az erősebb, a gyógyszer vagy a tudat? Mennyit számít a hit? Kinek az érdeke, hogy ne tudjuk a pontos választ?- Az egészség csak egy receptnyire van? Vagy csak eladják nekünk az egészség ígéretét? Mikor hatékonyabb a vegyület vagy az elme ereje?- Ha az emberek 40-75%-a gyógyul a placebótól, akkor az irántunk közömbös hatóanyag végzi-e jobban a gyógyítást vagy a test veleszületett öngyógyító képessége, amit hogyan lehet felturbózni?- Feltétlenül hinnünk kell-e az orvosoknak? Mire elég a spiritualitás a gyógyulásban?SZEREPLŐK RÉSZLETESEN:A csillagozottaknak* van magyar könyve.- Dr. Joe Dispenza*, bestseller író, kutató https://drjoedispenza.com - Dr. Deepak Chopra*, bestseller író, orvos, klinikai orvostudomány professzora https://deepakchopra.com - Dr. Bruce Lipton*, Stanford, őssejt-biológus, https://brucelipton.com - Anita Moorjani* halálközeli élmény túlélő, https://anitamoorjani.com - Gregg Braden* 5x bestseller író, előadó https://greggbraden.com - Dr. Kelly Turner, Harvard, bestseller író, integratív onkológus, kutató, a Radical remission szerzője https://kelly-turner.com - Marianne Williamson* 7x bestseller spirituális író, előadó https://marianne.com - Dr. David R. Hamilton, bestseller író, előadó, kutató vegyész https://drdavidhamilton.com - Dr. Joan Borysenko, Harvard, pszicho-neuro-immunológus https://joanborysenko.com - Dr. Kelly Brogan, MIT, holisztikus pszichiáter https://kellybroganmd.com - Dr. Jeffery Thompson kutató, pszicho-neuro-akusztikus terápia kidolgozója https://CenterForNeuroAcousticResearch.com és https://scientificsounds.com - Michael Beckwith* lelkipásztor https://michaelbeckwith.com - Peter Crone elmeépítész, ajurvéda gyakorló https://petercrone.com - Dr. Mark Emerson, táplálkozás-szakértő, kiropraktőr https://docemerson.com - Dr. Darren Weissman, holisztikus kiropraktőr https://thelifelinecenter.com - Anthony William* gyógyító médium https://medicalmedium.com - Rob Wergin transzformációs channelingelő gyógyító https://robwergin.com - Dianne Porchia holisztikus spirituális terapeuta, több módszer kidolgozója https://porchiaswish.com - Patti Penn, reiki mester, EFT-gyógyító, Dynamic Energy Tapping, http://pauseinjoy.com - Csak említve: Dr. Herbert Benson meditáció-kutató https://bensonhenryinstitute.org Keywords healtudatelmeigazsagmagyarulleleplezesfelfedesongyogyulasongyogyitasteljes film

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