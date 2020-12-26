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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Ο.Υ... 💥 ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ-"ΡΙΧΝΟΥΝ" ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕN ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ?
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432 views • December 26, 2020
Αποκαλυπτικά Επιστημονικά στοιχεία σχετικά με το ΕΓΚΛΗΜΑ που Διαπράττεται στα Ελληνικά Νοσοκομεία ΕΙΣ ΓΝΩΣΗ των εντέλει ΔΗΘΕΝ Διευθυνόντων κατά τόπους Καθηγητών Ιατρών κλπ, όπου Υπό τις ΟΔΗΓΙΕΣ / ΙΑΤΡΙΚΑ "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ" αντιμετώπισης της ΔΗΘΕΝ "ασθένειας κοβιντ-19" των ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ του Π.Ο.Υ. ο οποίος δήθεν οργανισμός ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ από Ιδιωτικά Φαρμακευτικά και άλλα Συμφέροντα μέσω Ψυχοπαθών Πολυεκατομμυριούχων Ανδρείκελων όπως ο Μπίλ Γκέϊτς (Μοναδικός Χρηματοδότης του Π.Ο.Υ. μετά την αποχώρηση του κράτους των ΗΠΑ...).
Με βάση τα "πρωτόκολλα" αυτά τα οποία εφαρμόζονται με την ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ της ΔΗΘΕΝ "κυβέρνησης" και με τη "σιωπή" και ΣΥΝΕΝΟΧΗολόκληρου του άθλιου "πολιτειακού - πολιτικού συστήματος" και των "Ιατρικών Συλλόγων" και λοιπών ΔΗΘΕΝ "επιστημόνων" (το χρήμα να ρέει άφθονο...) βάζουν ΑΤΥΧΟΥΣ Ανθρώπους που ασθενούν από διάφορα νοσήματα γρίπες κλπ, σε ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ!!!...
Αναμετάδοση από τα κανάλια
Ta Nea einai Allou & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
_________________________________________________________
ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΞΥΠΝΗ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΑ "ΚΛΑΟΥΝΤ", ΤΗΝ "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ "5G" και ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ "WiFi"...
Με βάση τα "πρωτόκολλα" αυτά τα οποία εφαρμόζονται με την ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ της ΔΗΘΕΝ "κυβέρνησης" και με τη "σιωπή" και ΣΥΝΕΝΟΧΗολόκληρου του άθλιου "πολιτειακού - πολιτικού συστήματος" και των "Ιατρικών Συλλόγων" και λοιπών ΔΗΘΕΝ "επιστημόνων" (το χρήμα να ρέει άφθονο...) βάζουν ΑΤΥΧΟΥΣ Ανθρώπους που ασθενούν από διάφορα νοσήματα γρίπες κλπ, σε ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ!!!...
Αναμετάδοση από τα κανάλια
Ta Nea einai Allou & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
_________________________________________________________
ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΞΥΠΝΗ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΑ "ΚΛΑΟΥΝΤ", ΤΗΝ "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ "5G" και ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ "WiFi"...
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