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Israele si unisce alle schiera per dimostrare che la Terra non è piatta 25 Febbraio 2019
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88 views • December 01, 2021
DA NOTARE L'ERRORE GRAMMATICALE DELLA TV ISRAELIANA CHE SCRIVE "BERE-SHIT" ANZICHE' "BERESHEET.
SHIT SIGNIFICA CACCA
Dal canale Flat Earth British Sub https://youtu.be/2bRPgNTLk6g
Ancora una volta Flat Earth British ha torto, lo spazio esiste, adesso Israele si unisce alle schiera per dimostrare che la Terra non è piatta.
Sono essenziali le cuffie a rete per capelli.
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Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
SHIT SIGNIFICA CACCA
Dal canale Flat Earth British Sub https://youtu.be/2bRPgNTLk6g
Ancora una volta Flat Earth British ha torto, lo spazio esiste, adesso Israele si unisce alle schiera per dimostrare che la Terra non è piatta.
Sono essenziali le cuffie a rete per capelli.
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
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