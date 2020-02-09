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Här är samtalet med Bonnier-chefen – "Ni kommer inte få träffa Mattsson eller Wolodarski"
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4 views • February 09, 2020
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När Nya Dagbladets reportrar sökte Expressens och DN:s chefredaktörer direkt på plats i huvudkontoret i Stockholm kommer istället Bonnier-chefen Christer Ohlsson ut och försäkrar oss om att vi inte kommer att få träffa någon överhuvudtaget ifrån någon av tidningarna.
Expressen och Dagens Nyheter har helt slutat att koppla fram telefonsamtal till redaktionerna och slutat svarat på mejl. På Gjörwellsgatan 30 där redaktionerna huserar har man upprättat “skalskydd” och anlitat privata säkerhetsvakter som patrullerar både i och utanför huset.
Trots det kostsamma skyddet mot medborgarna lyckas Nya Dagbladets reportrar haffa flera medarbetare på tidningarna som dock är föga intresserade av att svara på några frågor.
Nya Dagbladet publicerar ovan samtalet med Bonnier-chefen Christer Ohlsson som försäkrar våra reportrar att vi dock inte kommer att få träffa varken Thomas Mattsson eller Peter Wolodarski när vi besökte redaktionerna i Stockholm.
När Nya Dagbladets reportrar sökte Expressens och DN:s chefredaktörer direkt på plats i huvudkontoret i Stockholm kommer istället Bonnier-chefen Christer Ohlsson ut och försäkrar oss om att vi inte kommer att få träffa någon överhuvudtaget ifrån någon av tidningarna.
Expressen och Dagens Nyheter har helt slutat att koppla fram telefonsamtal till redaktionerna och slutat svarat på mejl. På Gjörwellsgatan 30 där redaktionerna huserar har man upprättat “skalskydd” och anlitat privata säkerhetsvakter som patrullerar både i och utanför huset.
Trots det kostsamma skyddet mot medborgarna lyckas Nya Dagbladets reportrar haffa flera medarbetare på tidningarna som dock är föga intresserade av att svara på några frågor.
Nya Dagbladet publicerar ovan samtalet med Bonnier-chefen Christer Ohlsson som försäkrar våra reportrar att vi dock inte kommer att få träffa varken Thomas Mattsson eller Peter Wolodarski när vi besökte redaktionerna i Stockholm.
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