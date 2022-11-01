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📡 http://marcosantoniodesouza.com.br/
⚖️Training in I.T. (Information Technology) and Traffic/Trânsito
☎ (55 11) 97318-6929, Vivo, São Paulo-SP, Brasil
☎ (55 11) 3463-0640, Claro fone ,São Paulo-SP, Brasil
☎ (55 11) 3237-2831, Vivo, São Paulo-SP, Brasil
🚦 Credencial 83.929 – Categoria da CNH AE (27/8/2023)
🚦 Instrutor de Trânsito (6/5/2019💎1/3/2024)
🚦 Diretor Geral (8/2/2020💎25/10/2025)
🚦 Diretor de Ensino (6/9/2020 💎 22/11/2025)
🚦 Examinador de Trânsito (17/10/2020 💎 8/11/2025)
Condutora do Bem - Canal do Trânsito
https://www.youtube.com/channel/UCt0ZzJZwrFHLBL7MpQBTNYA
(m²) Real Estate Consultant/Broker - Consultor/Corretor Imobiliário
(m²) TTI Técnico em Transações Imobiliárias (13,3,2019)
(m²) CRECISP 2ª Região 201.244-F (23/9/2019)
✒️ Perito Judicial (Certificado 13/12/2019)
✒️ CNAI (Cadastro Nacional de Avaliações Imobiliárias)
✒️ CNAI Certificado (20/3/2020)
✒️ CNAI 30.574 (8/6/2020)
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Eleições 2022 POS 2º Turno E AGORA ! Mariana - Cel. Jorge - Emilio - Anderson - Alfredo (Renato R Gomes) 2022,10,31
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