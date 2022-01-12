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HNMDA Het nieuws maar dan anders LIVE 11-01-2022 : Hart voor dieren, of Dieren voor een hart.
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30 views • January 12, 2022
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Het nieuws maar dan anders
Een stukje uitleg over het nieuws.
Wat er Wel en JUIST niet gezegd word.
Info die in niet ziet in de mainstream media.
Kijk deel en kijk samen !!!
meedoen :
(Account maken bij vk of twitch lid worden van de groep)
Kijken :
www.hetnieuwsmaardananders.nl
Geef je mening, op de website,
op telegram of op VK.com.
Donaties zijn welkom!!
meedoen :
www.hetnieuwsmaardananders.nl
vk.com/hnmda
twitch.tv/hnmda
— #hnmda #hetnieuwsmaardananders —
@Hetnieuwsmaardananders @HNMDA
Geef je mening, op de website,
op telegram of op VK.com.
Donaties zijn welkom!!
https://vk.com/hnmda
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https://t.me/HNMDA_ART
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tot zo...
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Het nieuws maar dan anders
Een stukje uitleg over het nieuws.
Wat er Wel en JUIST niet gezegd word.
Info die in niet ziet in de mainstream media.
Kijk deel en kijk samen !!!
meedoen :
(Account maken bij vk of twitch lid worden van de groep)
Kijken :
www.hetnieuwsmaardananders.nl
Geef je mening, op de website,
op telegram of op VK.com.
Donaties zijn welkom!!
meedoen :
www.hetnieuwsmaardananders.nl
vk.com/hnmda
twitch.tv/hnmda
— #hnmda #hetnieuwsmaardananders —
@Hetnieuwsmaardananders @HNMDA
Geef je mening, op de website,
op telegram of op VK.com.
Donaties zijn welkom!!
https://vk.com/hnmda
https://t.me//HNMDA_ALL
https://t.me/HNMDA_ART
https://www.twitch.tv/hnmda
tot zo...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► VOLG ONS HIER:
BitChute: https://www.bitchute.com/channel/delaatstetijd | VriendenPlek: https://vriendenplek.nl/delaatstetijd
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